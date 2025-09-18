logo
Dyqani ONE në Sarandë kërkon Store Manager & Sales Representatives

18/09/2518:46

Mundësi Punësimi në Sarandë: Dyqani One kërkon:

– Store Manager (Menaxher/e Dyqani)
– Sales Representatives (Përfaqësues/e Shitjesh)

📧 Për aplikime dërgoni CV në [email protected]
Kontakt: +355 67 200 1276

 

ℹ️ Ky është një publikim informues në Saranda Web. Përmbajtja është përgjegjësi e punëdhënësit.

 

