Dyqani ONE në Sarandë kërkon Store Manager & Sales Representatives
Mundësi Punësimi në Sarandë: Dyqani One kërkon:
– Store Manager (Menaxher/e Dyqani)
– Sales Representatives (Përfaqësues/e Shitjesh)
📧 Për aplikime dërgoni CV në [email protected]
Kontakt: +355 67 200 1276
ℹ️ Ky është një publikim informues në Saranda Web. Përmbajtja është përgjegjësi e punëdhënësit.
