logo
0
Rezervime Suvenire

Drama e 2 vëllezërve të vetmuar në Delvinë: Pa Nënë, Pa Kujdes, Pa Bukë… – VIDEO

25/11/2520:13

Shperndaje:

Drama e 2 vëllezërve të vetmuar në Delvinë: Pa Nënë, Pa Kujdes, Pa Bukë…

 

Një dramë e rëndë njerëzore po zhvillohet në Delvinë. Dy vëllezër me probleme shëndetësore, Spiro dhe Thoma Çako, 32 dhe 40 vjeç, jetojnë të vetmuar dhe të braktisur, pas ndarjes nga jeta të nënës së tyre.

 

 

Shtëpia ku banojnë është jashtë çdo standardi. Çatia pikon nga brenda dhe nga jashtë, duke lagur krevatet ku ata flenë. Pa ujë të ngrohtë, pa ushqim të rregullt, pa kushte higjienike dhe pa asnjë njeri që të kujdeset për ta.

 

“Këta janë të dy jetim dhe të sëmurë, janë me raport mjekësor. Pas vdekjes së nënës kanë mbetur vetëm, ku do shkojnë?! Natën tremben nga frika… Nuk dinë t’i shpenzojnë paratë dhe mbeten pa ushqyer. Ne kërkojmë t’i ndihmojë shteti! Bashkia duhet t’u caktojë një kujdestar.”

 

 

Të dy trajtohen me ndihmë ekonomike, me vetëm 12,900 lekë secili, por gjendja shëndetësore nuk i lejon të gatuajnë dhe as të mirëmbajnë shtëpinë. Shpesh mbeten të uritur dhe të pambrojtur. Madje ajo është shprehur në mikrofonin e Report TV se ajo është e gatshme për tu kujdesur për 2 vëllezërit e sëmurë dhe të vetmuar nëse shteti i jep pagesë për kujdestarinë.

 

“Ne bëjmë ç’është e mundur, por ata kanë nevojë për kujdes ditor, për pastrim, gatim dhe higjienë. Dhe një dajë që kanë, ai ka hallin e tij se ka gruan e sëmurë. Janë në një gjendje të keqe. Fqinjët i ndihmojnë me rroba dhe lekë, por për sa kohë do të vazhdojnë kështu. Unë jam e gatshme të kujdesem për ta nëse shteti më jep një pagesë si kujdestare.”

 

Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga bashkia e Delvinës. Dy vëllezërit Çako nuk kanë nevojë vetëm për ndihmë ekonomike, por për kujdestari të përhershme, për mbrojtje, ushqim dhe trajtim human.

 

Një jetë njerëzore nuk mund të lihet në fatin e vet. Dy qytetarë të pambrojtur presin përgjigjen e institucioneve në heshtje.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Drama e 2 vëllezërve të vetmuar në Delvinë: Pa Nënë, Pa Kujdes, Pa Bukë… &#8211; VIDEO

Drama e 2 vëllezërve të vetmuar në Delvinë: Pa Nënë, Pa Kujdes, Pa Bukë… – VIDEO
Shkarkohet kryetari i Partisë Socialiste në Delvinë Izet Silaj, emërohet Nertil Boçi

Shkarkohet kryetari i Partisë Socialiste në Delvinë Izet Silaj, emërohet Nertil Boçi
Bonusi i fundvitit për pensionistët, publikohet shuma dhe data kur do të shpërndahen

Bonusi i fundvitit për pensionistët, publikohet shuma dhe data kur do të shpërndahen
Jolio Dine jep detajet dhe apelon qytetarët: “Raportoni dëmet sa më shpejt!” &#8211; VIDEO

Jolio Dine jep detajet dhe apelon qytetarët: “Raportoni dëmet sa më shpejt!” – VIDEO
Dëme të mëdha nga përmbytjet në Sarandë, fermeri humb 226 krerë bagëti &#8211; VIDEO

Dëme të mëdha nga përmbytjet në Sarandë, fermeri humb 226 krerë bagëti – VIDEO
Argjinaturat çahen, përmbytje masive në Çukë, Konispol dhe Shalës &#8211; VIDEO

Argjinaturat çahen, përmbytje masive në Çukë, Konispol dhe Shalës – VIDEO

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.