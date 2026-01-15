logo
DPSHTRR njofton: Pagesa e taksës së automjeteve bëhet online nga telefoni ose kompjuteri

15/01/2619:10

 DPSHTRR njofton – Pagesa e taksës së automjeteve bëhet online nga telefoni ose kompjuteri

 

Pagesa e taksës së automjeteve mund të kryhet tashmë plotësisht online, përmes platformës e-Albania, duke përdorur çdo kartë bankare krediti apo debiti. Shërbimi i ri u vë në dispozicion të qytetarëve nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, e cila njofton se procedura realizohet në mënyrë të shpejtë dhe të sigurt, pa pasur nevojë për paraqitje fizike në sportele.

 

DPSHTRR njofton - Pagesa e taksës së automjeteve bëhet online nga telefoni ose kompjuteri

 

Sipas DPSHTRR-së, pagesa mund të kryhet lehtësisht nga telefoni apo kompjuteri, duke shmangur radhët, pritjet dhe udhëtimet e panevojshme. Ky shërbim digjital përbën një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të shërbimeve publike dhe synon të thjeshtojë proceset administrative për qytetarët.

 

Nga ky shërbim përfitojnë rreth 770 mijë zotërues automjetesh, me përfitime konkrete të përkthyera në kursim kohe dhe kostosh. Sipas të dhënave zyrtare, kalimi në pagesë online ka sjellë:

 

 – rreth 282.9 milionë lekë të kursyera, falë eliminimit të paraqitjes fizike në sportelet e shërbimit;

 – mbi 56 mijë ditë pune të fituara, duke shmangur pritjet dhe udhëtimet;

 – rreth 23 milionë kilometra rrugë të papërshkuara, nga evitimi i udhëtimeve vajtje-ardhje;

 – mbi 1.6 milionë litra karburant të kursyera, me ndikim pozitiv ekonomik dhe mjedisor.

 

Shërbimi është rezultat i bashkëpunimit mes DPSHTRR-së, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit dhe sektorit bankar, me synimin për të zgjeruar gamën e shërbimeve digjitale dhe për të përmirësuar përvojën e qytetarëve.

 

DPSHTRR thekson se objektivi mbetet ofrimi i shërbimeve publike më të thjeshta, më të aksesueshme dhe më pranë qytetarëve, duke reduktuar burokracinë, kostot dhe kohën e humbur.

Për më shumë informacion mbi këtë shërbim, qytetarët mund të vizitojnë platformën e-Albania.

 

