Dino Didani publikon vëllimin poetik “Lulet e Dimrit”
Autori Dino Didani ka nxjerrë në qarkullim vëllimin e tij më të ri poetik me titull “Lulet e Dimrit”, botuar në fillim të vitit 2026 nga shtypshkronja 2.M.
Ky është libri më i fundit në krijimtarinë e Dino Didanit dhe vjen pas botimeve të mëparshme në poezi dhe prozë.
Vëllimi “Lulet e Dimrit” përfshin rreth 300 faqe me poezi që trajtojnë tema si:
- Malli për vendlindjen
- Emigracioni
- Kujtimet personale
- Figura historike dhe kombëtare
- Dashuria dhe koha
Në disa prej poezive, Dino Didani ndalet te përvoja e emigrimit dhe ndjesia e largësisë nga Shqipëria. Një nga fragmentet përfaqësuese trajton mërgimin si përjetim personal dhe emocional.
Emigracioni në poezinë e Dino Didani
Dino Didani jeton prej shumë vitesh në SHBA dhe kjo përvojë pasqyrohet në vargjet e tij. Në “Lulet e Dimrit”, emigracioni shfaqet si temë e përsëritur, e lidhur me mallin dhe kujtesën.
Poezitë e tij nuk janë të ngarkuara me eksperimente formale, por janë të drejtpërdrejta dhe të kuptueshme për lexuesin.
Stili i Dino Didanit në këtë vëllim
Në “Lulet e Dimrit”, Dino Didani përdor një gjuhë të thjeshtë letrare dhe strukturë klasike të vargut. Ai ndalet te detaji emocional dhe përshkrimi figurativ, pa ndërlikime stilistike të theksuara.
Libri përfaqëson vazhdimësinë e stilit të tij të njohur në botimet e mëparshme si:
- “Gjuha e zogjve” (2008)
- “Fshatari” (roman, 2023)
Një botim i ri në krijimtarinë e Dino Didani
“Lulet e Dimrit” është në vazhdën e krijimeve të Dino Didanit në prozë dhe poezi, duke e paraqitur autorin në një fazë të pjekurisë së plotë krijuese.
Në këtë vëllim, autori trajton tema të lidhura me Atdheun, vendlindjen, figurat kombëtare dhe njerëzit e thjeshtë që kanë kontribuar në historinë dhe jetën shqiptare. Poezitë shpesh mbështeten në detaje konkrete dhe në përjetime të ruajtura gjatë në kujtesë, të cilat autori i ka përpunuar në kohë dhe i ka sjellë në formë të strukturuar poetike.
Libri përfshin poezi përkushtuese për figura historike dhe kulturore, si dhe vargje që trajtojnë dhimbjen, sakrificën dhe kujtesën kolektive. Në disa raste, poezia ndërton skena me ngarkesë emocionale, duke përdorur elemente të natyrës si metaforë për gjendje shpirtërore.
Në “Lulet e Dimrit” gjejmë gjithashtu motive të forta nostalgjie dhe malli për vendlindjen, të shprehura përmes vargjeve që trajtojnë largësinë dhe emigracionin si përjetim personal dhe familjar.
Në përgjithësi, libri paraqet një përmbledhje të gjerë lirike, ku Dino Didani ndërthur përvojën jetësore me shprehjen poetike, duke ruajtur një stil të qëndrueshëm dhe të njohur për lexuesit e tij.
