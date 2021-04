Deputeti Niko Kuri mesazh falenderimi: Nuk do t’ju zhgënjej

.

Deputeti i dalë nga zgjedhjet e 25 prillit Niko Kuri, nëpërmjet një mesazhi në shqip dhe greqisht falenderon të gjithë ata që e besuan dhe votuan dhe betohet se nuk do t’i zhgënjejë dhe se do të jetë pranë tyre si deputet dhe si mjek.

Të dashur bashkëqytetarë të bashkive Sarandë, Finiq, Konispol, Delvinë, Himarë, Vlorë,

Jam shumë i nderuar që më 25 prill nënshkruat me mua në letër të bardhë kontratën e përfaqësimit tuaj në parlamentin e ri të Shqipërisë dhe për këtë nuk mjafton vetëm një falënderim i thjeshtë por një mirënjohje e madhe e cila shpërblehet vetëm me punë dhe vepra. Por më i nderuar ndjehem që në këtë fushatë ju ditët të manifestonit kulturë demokratike, humanizëm të theksuar dhe mençuri qytetare.

Vota juaj shumëngjyrëshe, e prejardhur nga etni, besime fetare dhe politike të ndryshme ishte për mua një dhuratë e veçantë por edhe një mesazh i qartë për të gjithë politikën se ju doni paqen, bashkëjetesën, përparimin në vendlindjen dhe shtetin tonë të përbashkët.

Unë e di që tek personi im ju nuk zgjodhët politikanin por njeriun tuaj të afërt, atë që besoni se do t’u përfaqësojë denjësisht dhe se do t’u ndodhet më shumë në hallet tuaja. Dhe nuk keni gabuar! Unë nuk do t’u zgënjej!

Pranë jush do jem gjithmonë qoftë si deputet, qoftë si mjek.

Le të besojmë tek Ringjallja!

ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ

Αγαπητοί συμπολίτες των δήμων Αγίων Σαράντα, της Φοινίκης, της Κονίσπολης, του Δελβίνου, της Χιμάρας, της Αυλώνας,

Αισθάνομαι εξαιρετικά τιμημένος που στις 25 Απριλίου υπογράψατε μαζί μου σε λευκό χαρτί το συμβόλαιο εκπροσώπησής σας στο νέο Κοινοβούλιο της Αλβανίας και γι’ αυτό δεν αρκεί ένα απλό «ευχαριστώ» αλλά μια μεγάλη ευγνωμοσύνη, η οποία ανταμοίβεται μόνο με δουλειά και έργα. Αλλά πιο τιμημένος αισθάνομαι που εσείς σ’ αυτή την καμπάνια αναδείξατε δημοκρατικό πολιτισμό, έντονο ανθρωπισμό και κοινωνική σύνεση.

Η πολύχρωμη ψήφο σας, προερχόμενη από διαφορετικές εθνότητες, θρησκείες πίστεις και πολιτικές πεποιθήσεις ήταν για μένα ένα εξαιρετικό δώρο και ταυτόχρονα ένα καθαρό μήνυμα προς της πολιτική ότι λαχταρείτε την ειρήνη, τη συμβίωση στην κοινή γενέτειρα και κράτος.

Το ξέρω, στο πρόσωπό μου δεν επιλέξατε τον πολιτικό, αλλά τον δικό σας άνθρωπο, αυτόν που πιστεύετε ότι θα εκπροσωπήσει επάξια και θα παραυρεθεί στα προβλήματά σας.

Και δε λαθέψατε!

Να είστε σίγουροι ότι δε θα σας απογοητεύσω!

Θα είμαι πάντα ανάμεσά σας και ως βουλευτής και ως ιατρός.

Καλή Ανάσταση να έχουμε!