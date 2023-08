Denoncohet nga vajza e tij për abuzim sek.sual, prangoset 57-vjeçari i divorcuar

Një 57-vjeçar, i divorcuar, është prangosur nga Policia. 57-vjeçari R. RR me origjinë nga Lushnja, banonte së bashku me vajzën e tij 25-vjeçare prej 1 muaji në një shtëpi me qira në fshatin Dërmish, Bashkia Finiq.

Kanë qenë banorët e fshatit ata të cilët kanë vënë re veprime të dyshimta dhe kanë raportuar në Polici. Pas fillimit të investigimit nga ana e Policisë, 25-vjeçarja ka denoncuar se babai i saj abuzonte vazhdimisht seksualisht ndaj saj.

Pas denoncimit të vajzës Policia ka bërë edhe arrestimit e 57-vjeçarit R. RR.

