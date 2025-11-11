Denoncimi në Polici: Më ka bërë thirrje në telefon për të më prishur qetësinë time
Denoncimi në Polici: Më ka bërë thirrje në telefon për të më prishur qetësinë time
Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë kanë referuar materialet në Prokurori dhe kanë nisur procedimin penal ndaj shtetasit O. P., 38 vjeç, banues në Sarandë.
Sipas njoftimit zyrtar, ndaj tij është bërë kallëzim nga shtetasi F. O., 32 vjeç, i cili pretendon se O. P. i ka bërë thirrje telefonike me qëllim prishjen e qetësisë së tij.
Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë për veprime të mëtejshme procedurale.
Policia bën me dije se vijon punën për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe mbledhjen e provave në lidhje me rastin.
