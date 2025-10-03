logo
Denoncim qytetar nga Delvina: “Vetëm një orë ujë në ditë, as depozitat nuk mbushen”

03/10/2518:49

Denoncim qytetar nga Delvina: "Vetëm një orë ujë në ditë, as depozitat nuk mbushen"

 

Një banore nga Delvina ka ngritur një ankesë për situatën shqetësuese të furnizimit me ujë në lagjen e saj. Ajo thotë për Saranda Web se shpërndarja e ujit bëhet sipas “qejfit” dhe pa asnjë orar të rregullt.

 

 

“Në mëngjes nuk kishte ujë fare dhe kur vjen, e sjellin vetëm për një orë. Çfarë të bëjmë me një orë ujë? As depozitat nuk mbushen. Ju lutem postojeni këtë, sepse këtu bëjnë si të duan. Mjerë ne ku jetojmë”, – shprehet qytetarja.

 

Sipas saj, në zonën e njohur si “Papuci”, lidhjet e ujësjellësit janë bërë “gjysma-gjysma”, duke shkaktuar diskriminim mes banorëve të së njëjtës lagje. Një pjesë e banesave kanë ujë 24 orë, ndërsa pjesa tjetër furnizohet vetëm për një orë në ditë.

 

Kjo situatë e padrejtë, sipas denoncueses, është bërë e përditshme dhe po krijon vështirësi të mëdha për familjet që nuk kanë mundësi të mbushin rezervuarët e ujit. Banorët kërkojnë nga institucionet përgjegjëse që të marrin masa urgjente dhe të sigurojnë furnizim të rregullt me ujë.

 

