Denoncim i prindërve: Turp të quhen libra falas, librat e rinj i mbajnë për miq e shokë – VIDEO
Denoncim i prindërve: “Turp të quhen libra falas – librat e rinj i mbajnë për miq e shokë!”
Përshëndetje Saranda Web,
Dua të bëj një denoncim publik për gjendjen e librave që u shpërndahen nxënësve në shkolla. Është turp të përdoret fjala “falas”, kur në të vërtetë këto libra nuk shërbejnë për të edukuar brezin e ri, por për ta ç’ edukuar.
Libra të grisur, pa kopertina, me fjalë fyese të shkruara brenda, nuk mund të konsiderohen mjete mësimore. Si mund të mësojë një nxënës me libra të tillë? Prindërit ndihen të detyruar t’i marrin këto libra të përdorur, ndërsa do të ishte shumë më e drejtë që ata që kanë mundësi t’i blejnë vetë, ndërsa librat e rinj t’u jepen vetëm atyre familjeve që nuk kanë mundësi ekonomike. Mos i mundoni prindërit dhe fëmijët me libra të padenjë për shkollim. Turp!
Një tjetër prind shkruan:
“Jam një prind, kam tre fëmijë në shkollën ‘9 Tetori’. Dy më të mëdhenjt morën librat sot dhe ishin në gjendje skandaloze: të grisura, të zhgarravitura. Librat e rinj i mbajtën për miq e shokë…”
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire