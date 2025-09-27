logo
0
Rezervime Suvenire

Delvinë: Banorët denoncojnë cilësinë e punimeve në asfaltimin e rrugës – VIDEO

27/09/2518:12

Shperndaje:

Delvinë: Banorët denoncojnë cilësinë e punimeve në asfaltimin e rrugës Delvinë – Shijan

 

Banorët e Delvinës nëpërmjeti një denoncimi me video kanë ngritur shqetësimin për cilësinë e asfaltimit në rrugën Delvinë – Shijan. Sipas tyre, vetëm pak kohë pas punimeve, mbi sipërfaqe ka dalë zhavorri, duke treguar qartë mungesë cilësie dhe kontrolli teknik.

 

 

Rruga që duhej të ishte një lehtësim për lëvizjen e banorëve dhe automjeteve, rrezikon të kthehet në një tjetër shembull të punimeve të pakujdesshme.

Banorët kërkojnë reagim të menjëhershëm nga institucionet dhe marrjen e masave për të garantuar që rruga do të ndërtohet me parametra normal.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Delvinë: Banorët denoncojnë cilësinë e punimeve në asfaltimin e rrugës &#8211; VIDEO

Delvinë: Banorët denoncojnë cilësinë e punimeve në asfaltimin e rrugës – VIDEO
Progonati shpk kërkon punonjëse për prerjen e faturave

Progonati shpk kërkon punonjëse për prerjen e faturave
Pas denoncimit në Saranda Web, zgjidhet kriza e ujit në Dhrovjan

Pas denoncimit në Saranda Web, zgjidhet kriza e ujit në Dhrovjan
Pizza SAVOS kërkon Picier, Kamarier/e dhe Motorist. Punësim vjetor

Pizza SAVOS kërkon Picier, Kamarier/e dhe Motorist. Punësim vjetor
Sarandë: Dita e dytë e aksionit për prishjen e ndërtimeve pa leje &#8211; VIDEO

Sarandë: Dita e dytë e aksionit për prishjen e ndërtimeve pa leje – VIDEO
Ndodhi në Delvinë: Farmacisti 24-vjeçar godet me pëllëmbë në fytyrë mjekun 68 vjeç

Ndodhi në Delvinë: Farmacisti 24-vjeçar godet me pëllëmbë në fytyrë mjekun 68 vjeç

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

 Pelikani i Butrintit &#8211; Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

 Suvenire nga Saranda &#8211; Shegë

Suvenire nga Saranda – Shegë

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.