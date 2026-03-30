Delvina shpallet pasuri kulturore, një hap i madh për historinë dhe turizmin – VIDEO

30/03/269:16

Një lajm i shkëlqyer për jugun e vendit! Qyteti i Delvinës është shpallur zyrtarisht pasuri kulturore e paluajtshme, në kategorinë “Ansambël Arkitektonik Urban”, duke marrë kështu një vlerësim të merituar për historinë dhe trashëgiminë e tij unike.

 

 

Ky vendim i jep Delvinës një status të ri dhe shumë të rëndësishëm, duke njohur vlerat e saj arkitekturore dhe urbanistike, të cilat prej vitesh mbartin identitetin dhe kujtesën e zonës. Rrugët, ndërtimet dhe struktura urbane tashmë do të jenë më të mbrojtura dhe të vlerësuara si pjesë e një pasurie kombëtare.

 

Përveç ruajtjes së trashëgimisë, ky zhvillim hap një kapitull të ri për turizmin kulturor në Delvinë, duke krijuar më shumë mundësi për restaurime, promovim dhe tërheqje vizitorësh që kërkojnë të zbulojnë historinë dhe autenticitetin e zonës.

Një hap përpara për Delvinën, një vlerë më shumë për Shqipërinë! Saranda Web

 

 

Postimet e fundit

Ndahet nga jeta në moshën 70-vjeçare fotografi Vladimir Bituni

Rama kritika ndaj Ardit Bido: Nuk arrite pritshmëritë, ti duhet të mësosh nga Damiani

KOKO Hotel &#038; Fast Food në Ksamil kërkon staf për sezonin 2016 &#8211; Ofrohet akomodim

Parakalimet e gabuara, manovrat e rrezikshme dhe celulari në timon nuk do të tolerohen nga Policia 

Rregullat e reja: privatët këtë vit do mund të shfrytëzojnë edhe 80% të plazheve publike

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

