Delvina shpallet pasuri kulturore, një hap i madh për historinë dhe turizmin – VIDEO

Delvina shpallet pasuri kulturore, një hap i madh për historinë dhe turizmin!
Një lajm i shkëlqyer për jugun e vendit! Qyteti i Delvinës është shpallur zyrtarisht pasuri kulturore e paluajtshme, në kategorinë “Ansambël Arkitektonik Urban”, duke marrë kështu një vlerësim të merituar për historinë dhe trashëgiminë e tij unike.
Ky vendim i jep Delvinës një status të ri dhe shumë të rëndësishëm, duke njohur vlerat e saj arkitekturore dhe urbanistike, të cilat prej vitesh mbartin identitetin dhe kujtesën e zonës. Rrugët, ndërtimet dhe struktura urbane tashmë do të jenë më të mbrojtura dhe të vlerësuara si pjesë e një pasurie kombëtare.
Përveç ruajtjes së trashëgimisë, ky zhvillim hap një kapitull të ri për turizmin kulturor në Delvinë, duke krijuar më shumë mundësi për restaurime, promovim dhe tërheqje vizitorësh që kërkojnë të zbulojnë historinë dhe autenticitetin e zonës.
Një hap përpara për Delvinën, një vlerë më shumë për Shqipërinë! Saranda Web
