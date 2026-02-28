logo
Delvina – Partizanit B një sfidë vendimtare. Tifozeria delvinjote: Ejani të gjithë në stadium

Delvina – Partizanit B një sfidë vendimtare. Tifozeria delvinjote: Ejani të gjithë në stadium

 

Nesër, më 1 Mars 2026, qyteti i Delvinës do të përjetojë një tjetër emocion futbolli. Ekipi i KF Delvina zbret në fushë për një përballje të veçantë ndaj Partizanit B, në një ndeshje që do të luhet në orën 13:00, në stadiumin e qytetit.

 

Ky takim vjen në një moment mjaft të rëndësishëm për skuadrën delvinjote. KF Delvina tashmë ndodhet në rrugën drejt vendit të pestë në renditje – një pozicion që hap dyert drejt zonës “play-off” për ngjitjen në një kategori më sipër. Çdo pikë në këtë fazë të kampionatit ka peshë të jashtëzakonshme dhe përballja ndaj Partizanit B pritet të jetë një provë karakteri për djemtë e Delvinës.

 

Ekipi ka treguar rritje të vazhdueshme dhe ambicie të qartë, ndërsa përballja me një kundërshtar si Partizani B shton edhe më shumë rëndësinë e këtij takimi. Fitorja do ta afronte edhe më shumë Delvinën me objektivin sezonal dhe do të forconte besimin në skuadër për vazhdimësinë e kampionatit.

 

Klubi dhe lojtarët kanë nevojë për mbështetjen e çdo tifozi. Një stadium i mbushur, duartrokitje dhe energji pozitive nga shkallët mund të bëjnë diferencën në një ndeshje kaq të rëndësishme.

 

Të gjithë në stadium nesër në orën 13:00!
Le të tregojmë forcën e qytetit dhe dashurinë për fanellën bardheblu, në një hap tjetër drejt ëndrrës për ngjitje, është thirrja e tifozerisë delvinjote nëpërmjet Saranda Web.

 

