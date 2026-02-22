Delvina fiton në transfertë, mposht Shkumbinin 2-1
Delvina fiton në transfertë, mposht Shkumbinin 2-1
Edhe KF Delvina mori tre pikë të rëndësishme në transfertë, duke mposhtur KS Shkumbini në Peqin me rezultatin 2-1.
FOTO K.F DELVINA
Kjo është fitorja e tretë radhazi e ekipit delvinjot.
⚽ Kronologjia e golave:
10’ Nikolla K.
32’ Mwangalalo J.
39’ Horipelaye Yisa A.
Me këtë sukses ndaj ekipit Shkumbini, Delvina shkon në kuotën e 18 pikëve dhe mban vendin e gjashtë në tabelë, duke u shkëputur nga zona e poshtme dhe duke konsoliduar pozitat në mesin e renditjes.
Tre fitore radhazi janë sinjal i qartë se skuadra ka gjetur stabilitet dhe formë, ndërsa vazhdimësia e rezultateve pozitive e bën Delvinën një ekip për t’u marrë seriozisht në javët në vijim.
Forma aktuale i jep besim ekipit për të synuar më lart në renditje, ndërsa mbështetja e tifozëve pritet të jetë vendimtare në ndeshjet e ardhshme.
Delvina po dëshmon se është në rritje dhe se gara në kampionat mbetet plotësisht e hapur.
