Delvina fiton në transfertë, mposht Shkumbinin 2-1

22/02/2616:38

Delvina fiton në transfertë, mposht Shkumbinin 2-1

Edhe KF Delvina mori tre pikë të rëndësishme në transfertë, duke mposhtur KS Shkumbini në Peqin me rezultatin 2-1.

 

FOTO K.F DELVINA

Kjo është fitorja e tretë radhazi e ekipit delvinjot.

 

⚽ Kronologjia e golave:

 

10’ Nikolla K.

32’ Mwangalalo J.

39’ Horipelaye Yisa A.

 

Me këtë sukses ndaj ekipit Shkumbini, Delvina shkon në kuotën e 18 pikëve dhe mban vendin e gjashtë në tabelë, duke u shkëputur nga zona e poshtme dhe duke konsoliduar pozitat në mesin e renditjes.

Tre fitore radhazi janë sinjal i qartë se skuadra ka gjetur stabilitet dhe formë, ndërsa vazhdimësia e rezultateve pozitive e bën Delvinën një ekip për t’u marrë seriozisht në javët në vijim.

Forma aktuale i jep besim ekipit për të synuar më lart në renditje, ndërsa mbështetja e tifozëve pritet të jetë vendimtare në ndeshjet e ardhshme.

Delvina po dëshmon se është në rritje dhe se gara në kampionat mbetet plotësisht e hapur.

 

