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Colosseum Hotel në Ksamil kërkon Kamarier dhe Pjatalarëse për Restaurant. Ofrohet akomodim

28/08/2621:30

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Colosseum Hotel Restaurant në Ksamil kërkon të punësojë:

 

Kamarier për Restorant

Pjatalarëse për Restorant

Ofrohet akomodim dhe ushqim

 

📞 Për më shumë informacion, mund të kontaktoni në numrin: 069 48 79 465

 

Hotel colosseum ksamil

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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