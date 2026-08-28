Colosseum Hotel në Ksamil kërkon Kamarier dhe Pjatalarëse për Restaurant. Ofrohet akomodim
Colosseum Hotel Restaurant në Ksamil kërkon të punësojë:
Kamarier për Restorant
Pjatalarëse për Restorant
Ofrohet akomodim dhe ushqim
📞 Për më shumë informacion, mund të kontaktoni në numrin: 069 48 79 465
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