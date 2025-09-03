Celularët në shkolla – rregulla të reja me nisjen e vitit të ri shkollor
Celularët në shkolla – rregulla të reja me nisjen e vitit të ri shkollor
Në prag të fillimit të vitit shkollor, Ministria e Arsimit ka miratuar një udhëzim të ri mbi përdorimin e celularëve në shkolla, duke zbutur masat e mëparshme ndaluese.
Sipas rregullave të miratuara, parimi mbetet që celularët të mos merren fare në shkollë. Megjithatë, nëse prindi e konsideron të domosdoshëm pajisjen e fëmijës me telefon, kjo duhet të argumentohet me kërkesë zyrtare në drejtori. Në këtë rast, nxënësi është i detyruar që ta mbajë aparatin të fikur ose në “airplane mode”, dhe ta dorëzojë në kutinë e posaçme në klasë deri në përfundim të orarit mësimor.
Në rastet kur nxënësit fshehin telefonin dhe kapen duke e përdorur gjatë mësimit, parashikohen disa masa disiplinore: fillimisht këshillim, më pas shënim nga kujdestari dhe në përsëritje, njoftohet prindi, i cili është i vetmi që mund ta tërheqë telefonin nga drejtoria.
Kjo praktikë përfaqëson një ndryshim të dukshëm nga udhëzimi i vitit 2018, i cili ndalonte në mënyrë absolute mbajtjen e celularëve në ambientet shkollore. Në atë kohë, çdo shkelje shoqërohej me sekuestrim të aparatit dhe njoftim të policisë.
Në fakt, dorëzimi i celularëve në kuti është zbatuar prej disa vitesh në disa shkolla 9-vjeçare, pavarësisht se bie ndesh me rregulloret e mëparshme. Ministrja e Arsimit, Ogerta Manastirliu, e prezantoi këtë risi si një masë praktike dhe më të zbatueshme, që synon disiplinimin pa penalizime të tepruara.
Telefoni i ndaluar edhe për mësuesit
Udhëzimi i ri ndalon përdorimin e celularit edhe nga vetë mësuesit gjatë mësimit, përveç rasteve emergjente ose kur ka arsye të forta pedagogjike.
Sipas Ministrisë, celulari në klasë:
- ul përqendrimin e nxënësve,
- dobëson kujtesën dhe aftësitë analitike,
- nxit sjellje të papërshtatshme,
- dhe rrit rrezikun e bullizmit, sidomos në mungesë të kontrollit prindëror.
Me këto rregulla të reja, që hynë në fuqi më 1 shtator dhe zbatohen nga 8 shtatori, nxënësit hyjnë në vitin e ri shkollor me një qasje më fleksibël, ku prindërit kanë rol vendimtar në përcaktimin e nevojës për pajisjen e fëmijëve me celular, por gjithsesi duke respektuar disiplinën brenda orës mësimore.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15
03/09/2518:58
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8
03/09/2518:58
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27
03/09/2518:58
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28
03/09/2518:58
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29
03/09/2518:58