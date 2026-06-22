logo
0
Rezervime Suvenire

Captain’s Residence Ksamil kërkon Sanitare. Ofrohet akomodim dhe Ushqim

22/06/268:42

Shperndaje:

Captain’s Residence në Ksamil zgjeron ekipin dhe kërkon të punësojë Punonjës/e Pastrimi.

 

Ofrohet akomodimi dhe ushqimi, si dhe mundësi bashkëpunimi afatgjatë edhe për sezonet e ardhshme.

Nëse dëshironi të bëheni pjesë e një ambienti profesional dhe të qëndrueshëm pune në një nga strukturat më prestigjioze të Ksamilit, kontaktoni 069 69 53 019

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Captain’s Residence Ksamil kërkon Sanitare. Ofrohet akomodim dhe Ushqim

Captain’s Residence Ksamil kërkon Sanitare. Ofrohet akomodim dhe Ushqim
Shqipëria pa gardhe &#8211; të dielën në orën 12 zhvillohet protesta në Kakome

Shqipëria pa gardhe – të dielën në orën 12 zhvillohet protesta në Kakome
Njoftim punësimi për staf në Restorant Piceri SUNSET në Ksamil

Njoftim punësimi për staf në Restorant Piceri SUNSET në Ksamil
30 minuta ndjekje në Ksamil, &#8220;i kërkuari&#8221; arrestohet pas përplasjes me automjetet e policisë

30 minuta ndjekje në Ksamil, “i kërkuari” arrestohet pas përplasjes me automjetet e policisë
Utopia Beach Bar Ksamil kërkon Kamarier/e, Barman, Nd. Kuzhinier dhe Sanitare. Ofrohet akomodim

Utopia Beach Bar Ksamil kërkon Kamarier/e, Barman, Nd. Kuzhinier dhe Sanitare. Ofrohet akomodim
Vila Green Garden në Sarandë kërkon Sanitare

Vila Green Garden në Sarandë kërkon Sanitare

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.