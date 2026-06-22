Captain’s Residence Ksamil kërkon Sanitare. Ofrohet akomodim dhe Ushqim
Captain’s Residence në Ksamil zgjeron ekipin dhe kërkon të punësojë Punonjës/e Pastrimi.
Ofrohet akomodimi dhe ushqimi, si dhe mundësi bashkëpunimi afatgjatë edhe për sezonet e ardhshme.
Nëse dëshironi të bëheni pjesë e një ambienti profesional dhe të qëndrueshëm pune në një nga strukturat më prestigjioze të Ksamilit, kontaktoni 069 69 53 019
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