Butrinti triumfon në Kamëz ndaj Eagle FC, Delvina fiton në shtëpi
Butrinti triumfon në Kamëz ndaj Eagle FC, Delvina fiton në shtëpi
Skuadrat e jugut kanë shënuar sot fitore të rëndësishme në ndeshjet e radhës të kampionatit.
Në Kamëz, Butrinti i Sarandës arriti një sukses të pastër 0-3 ndaj Eagle FC, falë formës së shkëlqyer të sulmuesit Cordoba Palacios, i cili realizoi të dy gola në takimin e sotçm. Loja u karakterizua nga dominimi i Butrintit që nga minutat e para, duke e kontrolluar ritmin dhe duke u treguar efikasë para portës kundërshtare.
Ndërkohë, në Delvinë, skuadra vendase mposhti Shkumbinin me rezultatin 1-0, në një ndeshje të luftuar deri në fund. Heroi i takimit ishte Nikolla, i cili shënoi golin e vetëm në minutën e 47-të, duke i dhënë tre pikë të arta ekipit të tij përpara tifozëve vendas.
Këto rezultate konfirmojnë ecurinë pozitive të ekipeve të Sarandës dhe Delvinës, që po tregojnë forcë dhe ambicie për të ngjitur më lart në renditje.
Butrinti përballet me Eagle FC në Kamëz – LIVE në Saranda Web
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10
26/10/2516:59
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7
26/10/2516:59
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28
26/10/2516:59
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16
26/10/2516:59
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1
26/10/2516:59