Butrinti triumfon në Kamëz ndaj Eagle FC, Delvina fiton në shtëpi

26/10/2516:59

Butrinti triumfon në Kamëz ndaj Eagle FC, Delvina fiton në shtëpi

 

Skuadrat e jugut kanë shënuar sot fitore të rëndësishme në ndeshjet e radhës të kampionatit.

 

Në Kamëz, Butrinti i Sarandës arriti një sukses të pastër 0-3 ndaj Eagle FC, falë formës së shkëlqyer të sulmuesit Cordoba Palacios, i cili realizoi të dy gola në takimin e sotçm. Loja u karakterizua nga dominimi i Butrintit që nga minutat e para, duke e kontrolluar ritmin dhe duke u treguar efikasë para portës kundërshtare.

 

 

Ndërkohë, në Delvinë, skuadra vendase mposhti Shkumbinin me rezultatin 1-0, në një ndeshje të luftuar deri në fund. Heroi i takimit ishte Nikolla, i cili shënoi golin e vetëm në minutën e 47-të, duke i dhënë tre pikë të arta ekipit të tij përpara tifozëve vendas.

 

Këto rezultate konfirmojnë ecurinë pozitive të ekipeve të Sarandës dhe Delvinës, që po tregojnë forcë dhe ambicie për të ngjitur më lart në renditje.

 

Butrinti përballet me Eagle FC në Kamëz – LIVE në Saranda Web

 

 

