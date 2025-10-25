Butrinti përballet me Eagle FC në Kamëz – LIVE në Saranda Web
Butrinti përballet nesër me Eagle FC në Kamëz – ndeshja do të transmetohet LIVE nga Saranda Web
Skuadra e Butrintit do të zbresë nesër në fushë për të zhvilluar një tjetër përballje të rëndësishme në kuadër të kampionatit.
Takimi do të luhet në Kompleksin stërvitor “Qendra e Kombëtares” në Kamëz, me fillim në orën 14:00.
Kundërshtari i radhës për djemtë e Sarandës do të jetë Eagle FC, një skuadër që ka treguar formë të mirë në javët e fundit, çka pritet ta bëjë ndeshjen edhe më interesante.
Për të gjithë tifozët dhe mbështetësit e Butrintit që nuk do të jenë të pranishëm në stadium, Saranda Web do ta transmetojë drejtpërdrejt ndeshjen në faqen zyrtare në Facebook dhe në kanalin YouTube, duke sjellë emocionet e fushës në çdo ekran.
🔵⚽ Mos e humbisni!
Eagle FC – Butrinti
E Diel, ora 14:00
Live në Saranda Web
