Butrinti përballet me Eagle FC në Kamëz – LIVE në Saranda Web

25/10/2519:38

Butrinti përballet nesër me Eagle FC në Kamëz – ndeshja do të transmetohet LIVE nga Saranda Web

 

Skuadra e Butrintit do të zbresë nesër në fushë për të zhvilluar një tjetër përballje të rëndësishme në kuadër të kampionatit.
Takimi do të luhet në Kompleksin stërvitor “Qendra e Kombëtares” në Kamëz, me fillim në orën 14:00.

 

Kundërshtari i radhës për djemtë e Sarandës do të jetë Eagle FC, një skuadër që ka treguar formë të mirë në javët e fundit, çka pritet ta bëjë ndeshjen edhe më interesante.

 

Për të gjithë tifozët dhe mbështetësit e Butrintit që nuk do të jenë të pranishëm në stadium, Saranda Web do ta transmetojë drejtpërdrejt ndeshjen në faqen zyrtare në Facebook dhe në kanalin YouTube, duke sjellë emocionet e fushës në çdo ekran.

 

🔵⚽ Mos e humbisni!
Eagle FC – Butrinti
E Diel, ora 14:00
Live në Saranda Web

 

