Butrinti thyen rekordet: 202 mijë vizitorë në vetëm 8 muaj – VIDEO
Butrinti thyen rekordet: 202 mijë vizitorë në vetëm 8 muaj
Parku Kombëtar i Butrintit, një nga pasuritë më të çmuara të trashëgimisë botërore të mbrojtur nga UNESCO, po përjeton një tjetër vit rekord. Vetëm gjatë periudhës Janar–Gusht 2025, Butrinti ka pritur 202 mijë e 161 vizitorë. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, kjo përfaqëson një rritje me 52 për qind, ose 68 mijë e 788 vizitorë më shumë. Edhe të ardhurat janë dyfishuar, duke u rritur me +104 për qind.
Në muajin gusht, parku ka pritur mbi 51 mijë vizitorë, duke konfirmuar interesin e lartë të turistëve vendas dhe të huaj.
“Jam nga Anglia. Eh, dhe sot ka qenë një ditë e mrekullueshme… Rrënojat janë fantastike… janë kaq mirë të ruajtura. U habita këndshëm. Ka qenë mahnitëse. Të gjithë kanë qenë shumë miqësorë. Moti i shkëlqyer. Dhe padyshim, do t’ua rekomandoja njerëzve të vinin.”
Ky është vetëm një nga dhjetëra reagime pozitive që dëgjohen çdo ditë në Butrint. Për shumë prej vizitorëve, përvoja shkon përtej pritshmërive.
“Është fantastike. Po e shijoj shumë kohën këtu. Deri tani kemi dy ditë. Do rrimë edhe pak më gjatë. Është një përvojë shumë e bukur. Edhe ushqimi është shumë i mirë. Pra, po e shijoj shumë qëndrimin në Shqipëri.”
“Unë jam Stefan. Kjo është vajza ime dhe kjo është Kristina. Ne jemi nga Danimarka. Jetojmë në Gjermani dhe është udhëtimi ynë i parë në Shqipëri. Deri tani na pëlqen shumë këtu.”
Për shumë vizitorë, ajo që e bën Butrintin unik është historia e tij mijëravjeçare, e shtrirë në çdo rrënojë.
“Kushërira ime është nga Shqipëria, më tha të vija për vizitë. Është shumë interesante të shohësh kaq shumë histori, sepse në Shtetet e Bashkuara historia jonë nuk shkon aq prapa në kohë. Është mbresëlënëse të shohësh gjëra kaq të vjetra ende kaq mirë të ruajtura.”
E njëjta ndjesi përcillet edhe nga turistë të tjerë, që e shohin Butrintin si një udhëtim në mbi 2 mijë vite qytetërim.
“Ishte fantastike të vija këtu dhe të shihja historinë e parkut. Mbi 2,000 vite histori… Ishte vërtet e bukur të mësoje për historinë, të shihje rrënojat dhe gjithë peizazhin. Ishte një kohë e shkëlqyer.”
Butrinti mbetet kështu një thesar i gjallë i Shqipërisë, ku historia dhe natyra takohen për t’i ofruar çdo vizitori një përvojë të paharrueshme.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
Suvenire nga Saranda
09/09/2518:58
Anija “Liburna” gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
09/09/2518:58
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10
09/09/2518:58
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18
09/09/2518:58
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27
09/09/2518:58