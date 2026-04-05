logo
0
Rezervime Suvenire

Butrinti kthehet nga Peqini me fitore dhe merr kreun e renditjes – VIDEO

05/04/2616:05

Shperndaje:

Butrinti i Sarandës ka arritur një fitore shumë të rëndësishme në transfertë ndaj Shkumbinit në Peqin, duke triumfuar me rezultatin e pastër 0-2 dhe duke u ngjitur në vendin e parë në Kategorinë e Dytë, Grupi B.

 

 

Sfida e zhvilluar në stadiumin “Shkumbini” nisi e ekuilibruar, me të dyja skuadrat që Pjesën e Parë treguan kujdes në fazën mbrojtëse gjatë pjesës së parë, e cila u mbyll pa gola, 0-0. Megjithatë, në startin e Pjesës së Dytë, ishte Butrinti që goditi menjëherë, teksa Avduli zhbllokoi rezultatin në minutën e 47-të, duke i dhënë avantazhin skuadrës nga Saranda.

 

 

Pas golit të parë, Butrinti administroi mirë lojën dhe kërkoi të godiste sërish në kundërsulm, ndërsa vendasit tentuan të reagojnë. Goditja përfundimtare erdhi në minutën e 82-të, kur Mario Mërkuri vulosi fitoren me golin e dytë, duke i dhënë qetësi ekipit të tij në minutat e fundit.

 

 

Situata u rëndua edhe më shumë për vendasit në minutën e 84-t, kur Sula u ndëshkua me karton të kuq, duke lënë Shkumbinin me 10 lojtarë. Në këto kushte, administrimi i rezultatit për Butrintin u bë edhe më i lehtë deri në vërshëllimën përfundimtare.

 

Me këtë fitore, Butrinti konfirmon formën shumë të mirë dhe merr kryesimin e renditjes, duke dhënë një sinjal të fortë për vazhdimin e kampionatit.

Ndeshja është transmetuar drejtpërdrejt nga Saranda Web, duke sjellë për ndjekësit emocionet e këtij suksesi të rëndësishëm për ekipin sarandiot.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Suvenire

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.