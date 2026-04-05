Butrinti kthehet nga Peqini me fitore dhe merr kreun e renditjes – VIDEO
Butrinti kthehet nga Peqini me fitore dhe merr kreun e renditjes
Butrinti i Sarandës ka arritur një fitore shumë të rëndësishme në transfertë ndaj Shkumbinit në Peqin, duke triumfuar me rezultatin e pastër 0-2 dhe duke u ngjitur në vendin e parë në Kategorinë e Dytë, Grupi B.
Sfida e zhvilluar në stadiumin “Shkumbini” nisi e ekuilibruar, me të dyja skuadrat që Pjesën e Parë treguan kujdes në fazën mbrojtëse gjatë pjesës së parë, e cila u mbyll pa gola, 0-0. Megjithatë, në startin e Pjesës së Dytë, ishte Butrinti që goditi menjëherë, teksa Avduli zhbllokoi rezultatin në minutën e 47-të, duke i dhënë avantazhin skuadrës nga Saranda.
Pas golit të parë, Butrinti administroi mirë lojën dhe kërkoi të godiste sërish në kundërsulm, ndërsa vendasit tentuan të reagojnë. Goditja përfundimtare erdhi në minutën e 82-të, kur Mario Mërkuri vulosi fitoren me golin e dytë, duke i dhënë qetësi ekipit të tij në minutat e fundit.
Situata u rëndua edhe më shumë për vendasit në minutën e 84-t, kur Sula u ndëshkua me karton të kuq, duke lënë Shkumbinin me 10 lojtarë. Në këto kushte, administrimi i rezultatit për Butrintin u bë edhe më i lehtë deri në vërshëllimën përfundimtare.
Me këtë fitore, Butrinti konfirmon formën shumë të mirë dhe merr kryesimin e renditjes, duke dhënë një sinjal të fortë për vazhdimin e kampionatit.
Ndeshja është transmetuar drejtpërdrejt nga Saranda Web, duke sjellë për ndjekësit emocionet e këtij suksesi të rëndësishëm për ekipin sarandiot.
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19
05/04/2616:05
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31
05/04/2616:05
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28
05/04/2616:05
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21
05/04/2616:05
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17
05/04/2616:05