Butrinti fiton 3-0 ndaj Eagle, mbetet në garë për kreun – VIDEO
Skuadra e drejtuar nga Artan Meçani zhbllokoi ndeshjen në minutën e 45’ me Dzilah, ndërsa vetëm një minutë më pas Mërkuri dyfishoi shifrat (45+1’). Në pjesën e dytë, në minutën e 53’, S. Çulli vulosi rezultatin përfundimtar 3-0.
.
.
Me këtë fitore, Butrinti ngjitet në kuotën e 31 pikëve dhe mban vendin e dytë në renditje, vetëm 2 pikë pas kryesuesit Oriku, duke mbajtur të hapur garën për vendin e parë.
.
PJESA E DYTË
.
Butrinti
Ndreca, Ibrahim (B. Diop 79’), S. Çulli, Basha, Gjata (Kamilo 60’), Pius, Avduli, Ekango, Mërkuri (Kolonja 79’), Dzilah (Lala 67’), M. Diop (F. Çulli 60’)
Trajner: Artan Meçani
Eagle
Kaceli, Hiso, Cidera, Mangumu, Torollari (Rosaj 90’), Kalemi (Vitor 79’), Lleshi (Ferizolli 63’), Bikatal (Vrapi 63’), Sundai, Hyzellari, Gidado (Giljo 46’)
Trajner: Xhynejt Çutra
Gjyqtarë: Rigert Zeneli, Dionis Mile, Maldin Sina (Lushnje), Edvin Latifi (Gjirokastër)
Delegat: Arnel Gozhita (Gjirokastër)
Vëzhgues: Tanush Latifi (Gjirokastër)
Butrinti fiton këtë takim dhe siguron tre pikë të rëndësishme dhe vazhdon garën në krye të renditjes, ndërsa Eagle mbetet në kërkim të pikëve për të përmirësuar pozicionin në tabelë.
