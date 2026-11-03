Bonusi mujor i pensioneve pritet të dyfishohet në 2027, sa përfiton secila kategori

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Bonusi mujor i pensioneve pritet të dyfishohet në 2027, cilat janë kategoritë që përfitojnë 220 milionë euro?

Pensionistët parashikohet të marrin një bonus mujor të dyfishuar nga janari i vitit 2027, krahasuar me atë të vitit 2026. Fondi i planifikuar për këtë mbështetje arrin në afro 20 miliardë lekë, ndërsa shuma që do të përfitojë secili pensionist do të varet nga lloji dhe masa e pensionit.

Për përfituesit e pensionit të plotë urban, me pension deri në 40 mijë lekë në muaj, bonusi parashikohet të jetë 3 600 lekë në muaj. Kjo kategori do të marrë shumën më të lartë të mbështetjes mujore.

Pensionistët e fshatit, pensioni i të cilëve nuk kalon 18 mijë lekë në muaj, parashikohet të përfitojnë 2 000 lekë bonus mujor. Për ata që marrin pension të pjesshëm urban deri në 22 mijë lekë, bonusi do të jetë 1 600 lekë në muaj.

Përfituesit e pensioneve familjare deri në 18 mijë lekë në muaj do të mbështeten me 1 400 lekë bonus mujor. Ndërsa për pensionet e invaliditetit, që nuk tejkalojnë 30 mijë lekë në muaj, shuma e parashikuar është 1 200 lekë në muaj.

Kufijtë e pensionit do të përcaktojnë edhe të drejtën e përfitimit. Pensionistët që marrin një pension mbi tavanin e vendosur për kategorinë e tyre nuk do të përfshihen në këtë skemë bonusi.

Krahas bonusit mujor, për vitin 2027 parashikohet edhe një fond prej 4 miliardë lekësh për indeksimin e pensioneve. Zbatimi i indeksimit planifikohet të nisë në prill, tre muaj më herët nga sa ishte parashikuar. Ai do të jetë një masë më vete nga bonusi mujor. Saranda Web

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