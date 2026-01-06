Blas Residence në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare hoteli
Blas Residence në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare hoteli.
– Punësim gjatë gjithë vitit.
Për info & aplikime kontaktoni 069 479 1235
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
