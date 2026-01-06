logo
Blas Residence në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare hoteli

06/01/2617:14

Blas Residence në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare hoteli.

 

 – Punësim gjatë gjithë vitit.

 

Për info & aplikime kontaktoni 069 479 1235

 

ℹ️  Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

