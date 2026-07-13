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Bie çatia e një objekti në ndërtim te Porti i Limionit, niset me helikopter në gjendje të rëndë

13/07/2618:10

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Bie çatia e një objekti në ndërtim te Porti i Limionit, niset me helikopter në gjendje të rëndë. Një aksident i rëndë është regjistruar këtë të hënë në zonën e Limionit, në lagjen nr. 4 të Sarandës, ku një 44-vjeçar ka mbetur i plagosur rëndë gjatë punës.

 

 

Sipas burimeve, Besnik Lika, banues në Sarandë, dyshohet se është zënë nga çatia e një objekti në ndërtim. Ai është transportuar fillimisht në urgjencën e Spitalit të Sarandës, ku mjekët i kanë dhënë ndihmën e parë. Burime nga bluzat e bardha bëjnë me dije se 44-vjeçari ka pësuar një frakturë të rëndë në zonën torakale të shtyllës kurrizore, me pasojë paralizën e këmbëve, ndërsa gjendja e tij shëndetësore paraqitet e rëndë.

 

Për shkak të dëmtimeve serioze, është vendosur transportimi i tij me helikopter drejt Spitalit të Traumës në Tiranë për trajtim të specializuar.

 

Ndërkohë, Policia ka nisur veprimet hetimore për të sqaruar rrethanat e plota të aksidentit. Saranda Web

 

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