logo
0
Rezervime Suvenire

Bashkia Sarandë harron krasitjen e pemëve, qyteti mbetet pa kujdes në atë pak gjelbërim që ka

24/04/2611:06

Shperndaje:

Megjithëse numri i pemëve në qytet është tashmë shumë i kufizuar, Bashkia Sarandë duket se ka lënë në harresë një nga shërbimet më elementare, atë të krasitjes dhe mirëmbajtjes së tyre. Shqetësimi është ngritur nga qytetarët përmes Saranda Web, të cilët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme dhe vëmendje reale ndaj kësaj problematike.

 

 

Sipas tyre, gjendja e palmave në qytet është alarmante. Degët e tyre janë lënë të rriten pa kontroll, duke u përkulur deri në pikën që pengojnë edhe lëvizjen e lirë të qytetarëve në trotuare. Në disa raste, kalimtarët detyrohen të shmangen ose të ecin në rrugë, duke rritur rrezikun për sigurinë e tyre.

 

Por problemi nuk ndalet këtu. Në shumë rrugë të tjera të Sarandës, pemët nuk janë krasitur prej kohësh, duke krijuar një pamje të çrregullt dhe të lënë pas dore. Kjo jo vetëm dëmton estetikën e qytetit, por ndikon drejtpërdrejt edhe në shëndetin e vetë pemëve, të cilat kërkojnë mirëmbajtje të rregullt për të mbijetuar dhe për t’u zhvilluar.

 

Në prag të sezonit turistik, kur çdo detaj merr rëndësi të veçantë, mungesa e kujdesit për gjelbërimin është një sinjal shqetësues. Një qytet që ka kaq pak pemë, nuk mund të përballojë luksin e neglizhencës ndaj tyre.

 

Qytetarët apelojnë që Bashkia Sarandë të reagojë pa vonesë, duke ndërhyrë me masa konkrete për krasitjen dhe mirëmbajtjen e pemëve dhe palmave, në mënyrë që Saranda të mos humbasë edhe atë pak gjelbërim që i ka mbetur dhe të garantojë një mjedis më të sigurt dhe më të denjë për banorët dhe vizitorët. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Lëvizte i armatosur në Sarandë, arrestohet në flagrancë 30-vjeçari &#8211; VIDEO

Lëvizte i armatosur në Sarandë, arrestohet në flagrancë 30-vjeçari – VIDEO
Bashkia Sarandë harron krasitjen e pemëve, qyteti mbetet pa kujdes në atë pak gjelbërim që ka

Bashkia Sarandë harron krasitjen e pemëve, qyteti mbetet pa kujdes në atë pak gjelbërim që ka
Kërkohet punonjës/e për kujdes të vazhdueshëm për një burrë të moshuar

Kërkohet punonjës/e për kujdes të vazhdueshëm për një burrë të moshuar
Jepen me qira garsoniere në Manastir, ideale për punonjës sezonalë

Jepen me qira garsoniere në Manastir, ideale për punonjës sezonalë
Dream Hotel Saranda kërkon të punësojë Recepsioniste

Dream Hotel Saranda kërkon të punësojë Recepsioniste
Daily Trip Albania kërkon Shofer autobusi dhe Guida turistike

Daily Trip Albania kërkon Shofer autobusi dhe Guida turistike

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.