Bashkia Sarandë harron krasitjen e pemëve, qyteti mbetet pa kujdes në atë pak gjelbërim që ka
Megjithëse numri i pemëve në qytet është tashmë shumë i kufizuar, Bashkia Sarandë duket se ka lënë në harresë një nga shërbimet më elementare, atë të krasitjes dhe mirëmbajtjes së tyre. Shqetësimi është ngritur nga qytetarët përmes Saranda Web, të cilët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme dhe vëmendje reale ndaj kësaj problematike.
Sipas tyre, gjendja e palmave në qytet është alarmante. Degët e tyre janë lënë të rriten pa kontroll, duke u përkulur deri në pikën që pengojnë edhe lëvizjen e lirë të qytetarëve në trotuare. Në disa raste, kalimtarët detyrohen të shmangen ose të ecin në rrugë, duke rritur rrezikun për sigurinë e tyre.
Por problemi nuk ndalet këtu. Në shumë rrugë të tjera të Sarandës, pemët nuk janë krasitur prej kohësh, duke krijuar një pamje të çrregullt dhe të lënë pas dore. Kjo jo vetëm dëmton estetikën e qytetit, por ndikon drejtpërdrejt edhe në shëndetin e vetë pemëve, të cilat kërkojnë mirëmbajtje të rregullt për të mbijetuar dhe për t’u zhvilluar.
Në prag të sezonit turistik, kur çdo detaj merr rëndësi të veçantë, mungesa e kujdesit për gjelbërimin është një sinjal shqetësues. Një qytet që ka kaq pak pemë, nuk mund të përballojë luksin e neglizhencës ndaj tyre.
Qytetarët apelojnë që Bashkia Sarandë të reagojë pa vonesë, duke ndërhyrë me masa konkrete për krasitjen dhe mirëmbajtjen e pemëve dhe palmave, në mënyrë që Saranda të mos humbasë edhe atë pak gjelbërim që i ka mbetur dhe të garantojë një mjedis më të sigurt dhe më të denjë për banorët dhe vizitorët. Saranda Web
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit