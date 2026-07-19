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Bar Restorant Sunset në Ksamil kërkon Kamarier/e dhe Hostes

19/07/2612:48

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Bar Restorant Sunset në Ksamil kërkon të punësojë:

 

 – Kamarier/e

 – Hostes

 

Për pagën dhe kushtet e punës kontaktoni +355698744174

Bar Restorant Sunset në Ksamil kërkon Kamariere dhe Hostes

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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