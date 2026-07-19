Bar Restorant Sunset në Ksamil kërkon Kamarier/e dhe Hostes
Bar Restorant Sunset në Ksamil kërkon të punësojë:
– Kamarier/e
– Hostes
Për pagën dhe kushtet e punës kontaktoni +355698744174
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