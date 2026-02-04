Banorët pa drita, OSHEE u përgjigjet me tallje: Do të keni kur të vijë behari
Banorët pa drita, OSHEE u përgjigjet me tallje: Do të keni kur të vijë behari
Një banore nga zona e Vrionit ka denoncuar në Saranda Web arrogancën dhe papërgjegjshmërinë e OSHEE, pas ankesave të vazhdueshme për mungesën e energjisë elektrike, problem që pasditen e sotme e kanë patur edhe fshatrat e Delvinës dhe Finiqit.
Sipas denoncimit, banorja ka kontaktuar ditën e sotme OSHEE në Tiranë për të ngritur shqetësimin e saj lidhur me ndërprerjet e shpeshta të energjisë. Nga OSHEE qendrore, ajo është udhëzuar që të kontaktojë strukturën rajonale në Gjirokastër, duke i dhënë një numër telefoni për ta përcjellë ankesën.
Por ajo që ka ndodhur më pas është konsideruar nga banorja si fyese dhe e papranueshme.
Sipas saj, personi që i është përgjigjur në numrin e OSHEE rajonale i ka thënë në mënyrë tallëse:
“Do keni drita kur të vijë behari”, dhe më pas i ka mbyllur telefonin, pa dhënë asnjë shpjegim apo zgjidhje për situatën.
Banorja shprehet se kjo sjellje është një shenjë e qartë arrogancës dhe mungesës së respektit ndaj qytetarëve, të cilët jo vetëm paguajnë rregullisht faturat, por përballen çdo ditë me ndërprerje të energjisë, dëme në pajisje elektrike dhe vështirësi në jetën e përditshme.
Raste të tilla ngrenë pikëpyetje serioze mbi mënyrën se si trajtohen qytetarët nga institucionet publike dhe mbi standardin e shërbimit që ofrohet në zonat jashtë qendrave kryesore.
