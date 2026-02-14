Banorët në Piqeras 4 orë pa energji, OSHEE nuk u përgjigjet në telefon
Banorët në Piqeras 4 orë pa energji, OSHEE nuk u përgjigjet në telefon. Banorët e fshatit Piqeras kanë denoncuar sot një ndërprerje të zgjatur të energjisë elektrike, e cila sipas tyre ka zgjatur mbi 4 orë.
Sipas një banoreje që ka kontaktuar në Saranda Web, situata është bërë e padurueshme, ndërsa përpjekjet për të komunikuar me OSHEE-n kanë rezultuar të pasuksesshme.
“Kemi 4 orë pa energji elektrike. Telefonojmë dhe askush nuk përgjigjet. Kjo situatë është e përditshme”, – shprehet banorja.
Banorët theksojnë se ndërprerjet e shpeshta po u shkaktojnë vështirësi serioze.
Ata kërkojnë reagim dhe transparencë nga institucionet përgjegjëse, si dhe një zgjidhje përfundimtare të problemit që, sipas tyre, përsëritet vazhdimisht.
Deri në momentin e publikimit të këtij lajmi, nuk ka një reagim zyrtar nga OSHEE lidhur me arsyen e ndërprerjes së energjisë në Piqeras.
