Banorët e Metoqit: “Ju lutemi, na ndihmoni! Ura po shkatërrohet përsëri” – VIDEO

07/11/2520:40

Banorët e fshatit Metoq i janë drejtuar sërish Saranda Web me një ankesë: dërrasat e urës, që lidh lagjen me pjesën tjetër të zonës, po dëmtohet përsëri.

 

 

Vetëm katër muaj më parë, pas publikimit në Saranda Web, u bë një ndërhyrje për riparimin e saj, por dëmtimet janë rikthyer. Drasat janë çarë dhe lëvizin nën peshën e automjeteve, duke rrezikuar kalimtarët.

 

“E riparuan, por tani po shkatërrohet përsëri. Çdo ditë kalojnë fëmijë dhe makina — është e rrezikshme,” shprehen banorët.

Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente dhe një zgjidhje të qëndrueshme për urën.

 

