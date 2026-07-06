BAÇI A TUTTI kërkon të punësojë Shitëse për Paradite dhe Pasdite
Baçi A Tutti kërkon të punësojë Shitës/e për Turnet e Paradite dhe Pasdite.
💰 Paga dhe kushtet e punës janë të kënaqshme.
📍 Vendndodhja: pranë Portit, Sarandë
Kontakt: 069 88 11 771
Të interesuarat mund të paraqiten edhe direkt në dyqan.
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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