Azura Hotel në Ksamil kërkon Punonjëse Kuzhine për Mëngjeset

08/03/2610:36

Azura Hotel në Ksamil  kërkon të punësojë:

 

 – Punonjëse Kuzhine për Mëngjeset

 

✅  Kushte pune dhe Pagë shumë e mirë. 

 

Kontakt: 069 600 1551

 

 

 

ℹ️  Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Azura Hotel në Ksamil kërkon Punonjëse Kuzhine për Mëngjeset

