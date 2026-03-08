Azura Hotel në Ksamil kërkon Punonjëse Kuzhine për Mëngjeset
Azura Hotel në Ksamil kërkon të punësojë:
– Punonjëse Kuzhine për Mëngjeset
✅ Kushte pune dhe Pagë shumë e mirë.
Kontakt: 069 600 1551
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
