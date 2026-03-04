Autoriteti i Konkurrencës: S’do tolerojmë rritjen e pajustifikuar të çmimit të naftës
Autoriteti i Konkurrencës ka reaguar lidhur me zhvillimet e fundit në tregun e karburanteve, pas rritjes së çmimeve të naftës në tregjet ndërkombëtare, të ndikuara nga tensionet dhe sulmet e fundit në Lindjen e Mesme. Në një deklaratë zyrtare, institucioni bëri të ditur se po monitoron me vëmendje tregun me pakicë të naftës dhe benzinës në Shqipëri, për të evidentuar çdo lëvizje të pajustifikuar të çmimeve.
Sipas Autoritetit të Konkurrencës, situata në tregjet ndërkombëtare mund të ndikojë në çmimet e karburanteve, por kjo nuk duhet të shërbejë si justifikim për rritje të pajustifikuara në tregun vendas. Institucioni thekson se po ndjek në mënyrë të vazhdueshme sjelljen e operatorëve në tregun e shitjes me pakicë të naftës dhe benzinës, me qëllim garantimin e konkurrencës së ndershme dhe mbrojtjen e konsumatorëve.
Autoriteti i Konkurrencës paralajmëron se nuk do të tolerojë asnjë praktikë që synon rritjen artificiale të çmimeve të karburanteve. Nëse konstatohen abuzime apo koordinim i çmimeve mes operatorëve, institucioni do të ndërhyjë me masat e parashikuara nga ligji.
Në këtë kuadër, Autoriteti i Konkurrencës u bën thirrje operatorëve të tregut të respektojnë rregullat e konkurrencës dhe të shmangin çdo sjellje që mund të dëmtojë interesat e konsumatorëve, ndërsa siguron se do të vijojë monitorimin e situatës në tregun e karburanteve.
