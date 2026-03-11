logo
ATTIKO Restaurant & Sushi në Sarandë kërkon Kuzhiniere me eksperiencë

11/03/2618:58

ATTIKO Restaurant & Sushi në Sarandë kërkon të punësojë Kuzhinier/e me eksperiencë

Kriteret:

 

 – Eksperiencë në kuzhinë restoranti
 – Aftësi për të punuar në ekip
 – Përgjegjësi dhe seriozitet në punë

 

Kontakt: +355 69 777 0505

 

