ATTIKO Restaurant & Sushi në Sarandë kërkon Kuzhiniere me eksperiencë
ATTIKO Restaurant & Sushi në Sarandë kërkon të punësojë Kuzhinier/e me eksperiencë
Kriteret:
– Eksperiencë në kuzhinë restoranti
– Aftësi për të punuar në ekip
– Përgjegjësi dhe seriozitet në punë
Kontakt: +355 69 777 0505
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
