logo
0
Rezervime Suvenire

Askush nuk na jep shtëpi me qira, apeli i një nëne në prag të dimrit – VIDEO

01/09/2520:01

Shperndaje:

Askush nuk na jep shtëpi me qira – Apeli i një nëne në prag të dimrit

 

Në parkun “Miqësia”, pranë shatërvanit në qendër të Sarandës, jeton prej një viti Englantina Mustafai me bashkëshortin dhe tre fëmijët e saj. Jeta e saj është një luftë e përditshme mes varfërisë dhe mungesës së një strehe të sigurt.
Englantina rrëfen se prej kohësh është e pastrehë dhe dy prej fëmijëve të saj vuajnë nga probleme shëndetësore. Ndihma ekonomike që merr, vetëm 3,600 lekë në muaj, nuk i mjafton për të mbajtur familjen.

 

 

Me këto lekë nuk dal dot, duhet të mbledh kanaçe, ndonjëherë edhe lyp që të ushqej fëmijët.

Englantina Mustafai tregon se i është drejtuar Bashkisë së Sarandës për të kërkuar ndihmë për strehim. Bashkia i ka ofruar mundësinë e kompensimit të qirasë, por ajo thotë se nuk ka mundur të gjejë asnjë shtëpi.

 

Kam shkuar disa herë në bashki, më kanë thënë që do të më japin ndihmë për qiranë. Por nuk më pranon askush, vetëm se jemi romë. Shtëpi nuk gjejmë dot, pasi kanë frikë se nuk u paguajmë qiranë dhe se kemi shumë fëmijë.

 

 

Situata e saj u rëndua edhe më shumë pas shiut të mbrëmshëm, që i lagu të gjitha rrobat. Me dimrin që po afron, Englantina thotë se nuk mendon për veten, por vetëm për fëmijët.

“Mbrëmë na u lagën të gjitha rrobat… Dimri është pranë dhe fëmijët e mi janë të sëmurë. Nuk i kam të tepërt fëmijët, dua vetëm t’i strehoj.”

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Askush nuk na jep shtëpi me qira, apeli i një nëne në prag të dimrit &#8211; VIDEO

Askush nuk na jep shtëpi me qira, apeli i një nëne në prag të dimrit – VIDEO
Markata DON PESHK kërkon të punësojë Pjatalarëse. Punësim gjithëvjetor

Markata DON PESHK kërkon të punësojë Pjatalarëse. Punësim gjithëvjetor
Taverna Rrapo në Sarandë kërkon Ndihmës Kuzhinier/e

Taverna Rrapo në Sarandë kërkon Ndihmës Kuzhinier/e
Hotel &#8220;ANDON LAPA I&#8221; kërkon të punësojë Recepsionist Turni i tretë

Hotel “ANDON LAPA I” kërkon të punësojë Recepsionist Turni i tretë
Hotel Epirus kërkon Banakier dhe Kamarier për periudhën Shtator &#8211; Tetor

Hotel Epirus kërkon Banakier dhe Kamarier për periudhën Shtator – Tetor
E moshuara goditet nga një motor në &#8220;Rrugën e Pestë&#8221;, transportohet në spital

E moshuara goditet nga një motor në “Rrugën e Pestë”, transportohet në spital

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30

 Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo

Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.