Art & Tourism Development Group kërkon të punësojë staf teknik

17/09/2514:23

Mundësi punësimi në Sarandë!

Art & Tourism Development Group kërkon të punësojë:

 

🔹 Elektriçist
🔹 Saldator
🔹 Punëtor krahu
🔹 Hidraulik
🔹 Bojaxhi
🔹 Skafist

 

✅ Ofrohen kushte të mira pune.

📞 Kontakto: +355 68 648 0086

 

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përmbajtja është përgjegjësi e punëdhënësit.

 

