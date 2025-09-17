Art & Tourism Development Group kërkon të punësojë staf teknik
Mundësi punësimi në Sarandë!
Art & Tourism Development Group kërkon të punësojë:
🔹 Elektriçist
🔹 Saldator
🔹 Punëtor krahu
🔹 Hidraulik
🔹 Bojaxhi
🔹 Skafist
✅ Ofrohen kushte të mira pune.
📞 Kontakto: +355 68 648 0086
ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përmbajtja është përgjegjësi e punëdhënësit.
