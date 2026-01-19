logo
Arrestohen 2 të moshuar në Sarandë, plagosën me thikë një të mitur: Na shante fëmijët

19/01/2611:06

Arrestohen 2 të moshuar në Sarandë, plagosën me thikë një të mitur: Na shante fëmijët!

 

Policia njofton se specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë arrestuan në flagrancë shtetasit L. B., 79 vjeç, dhe P. B., 73 vjeçe, bashkëshortë, banues në Sarandë.

 

Arrestohen 2 të moshuar në Sarandë, plagosën me thikë një të mitur: Na shante fëmijët!

 

 

Arrestimi i tyre u krye pasi dyshohen se për motive të dobëta, kanë dëmtuar me mjet prerës (thikë), në pjesën e dorës, një shtetas të mitur, si dhe nuk janë bindur urdhrit të punonjësve të Policisë për shoqërim.

 

Në kuadër të këtij rasti është proceduar penalisht edhe shtetasi E. B., 39 vjeç, (djali i çiftit të bashkëshortëve), pasi dyshohet se ka kanosur gjithashtu të miturin me mjet prerës.

 

Shkak i sherrit ishte pretendimi i tyre se fëmija 6-vjeçar u shante fëmijët e tyre.

 

Materialet iu referuan Prokurorisë Sarandë, për veprime të mëtejshme.

 

