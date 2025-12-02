logo
0
Rezervime Suvenire

Ardit Bido në Kuvend: Bojkoti i PD në Ditën e Flamurit në Sarandë e Delvinë është turp

02/12/2521:21

Shperndaje:

Ardit Bido në Kuvend: Bojkoti i PD në Ditën e Flamurit në Sarandë e Delvinë është turp

 

Në seancën e sotme plenare, deputeti Ardit Bido mbajti një replikë të fortë ndaj përfaqësuesve të opozitës, pas bojkottit të tyre në ceremonitë e ngritjes së flamurit më 28 Nëntor në Sarandë dhe Delvinë. Bido e quajti këtë veprim “paudhësi”, “paturpësi” dhe “të paskrupullt”, duke e vendosur theksin te rëndësia simbolike e flamurit kombëtar dhe detyrimi për ta nderuar atë përtej bindjeve politike.

 

 

“Është paturpësi që, në Ditën e Ngritjes së Flamurit, një formacion politik, në kundërshtim me dëshirën e ndjekësve dhe votuesve të vet, të bojkotojë flamurin. Të bojkotosh flamurin kombëtar është turp. Turp dhe turp”, u shpreh Bido nga parlamenti.

 

Ai shtoi se përfaqësuesit e opozitës kishin marrë urdhër të mos merrnin pjesë në ceremonitë zyrtare të bashkive. Bido theksoi se në Shqipëri ka bashki të drejtuara si nga e majta, ashtu edhe nga e djathta, por flamuri kombëtar nuk i përket asnjërës prej tyre — i përket të gjithëve.

 

Duke iu referuar konkretisht Sarandës, ai deklaroi:
“Është akoma më turp që përfaqësuesit zyrtarë të Partisë Demokratike nuk shkuan fare në ceremoni. Vetë demokratët ishin aty me ne atë ditë, duke ndjekur ceremoninë me respekt.”

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Ardit Bido në Kuvend: Bojkoti i PD në Ditën e Flamurit në Sarandë e Delvinë është turp

Ardit Bido në Kuvend: Bojkoti i PD në Ditën e Flamurit në Sarandë e Delvinë është turp
Konispol – Inaugurohet këndi i ri i lojërave, investim i Raiffeisen Invest në bashkëpunim me Bashkinë &#8211; VIDEO

Konispol – Inaugurohet këndi i ri i lojërave, investim i Raiffeisen Invest në bashkëpunim me Bashkinë – VIDEO
Reagim i menjëhershëm pas denoncimit në Saranda Web: Rruga te kopshti mbushet me inerte për ta bërë të kalueshme

Reagim i menjëhershëm pas denoncimit në Saranda Web: Rruga te kopshti mbushet me inerte për ta bërë të kalueshme
Tatimet vendosin dysheme pagash: Kush deklaron paga më të ulta kalon automatikisht në kontroll

Tatimet vendosin dysheme pagash: Kush deklaron paga më të ulta kalon automatikisht në kontroll
Shpallet fituesi: Së shpejti nisin punimet në rrugën &#8220;Butrinti&#8221; (Turizëm &#8211; Kanali i Çukës)

Shpallet fituesi: Së shpejti nisin punimet në rrugën “Butrinti” (Turizëm – Kanali i Çukës)
Jetojmë si qeni &#8211; E moshuara dhe djali saj me epilepsi jetojnë në kasolle dhe pa drita &#8211; VIDEO

Jetojmë si qeni – E moshuara dhe djali saj me epilepsi jetojnë në kasolle dhe pa drita – VIDEO

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19

 Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo

Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo

 Suvenire nga Saranda &#8211; Shegë

Suvenire nga Saranda – Shegë

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.