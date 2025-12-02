Ardit Bido në Kuvend: Bojkoti i PD në Ditën e Flamurit në Sarandë e Delvinë është turp
Ardit Bido në Kuvend: Bojkoti i PD në Ditën e Flamurit në Sarandë e Delvinë është turp
Në seancën e sotme plenare, deputeti Ardit Bido mbajti një replikë të fortë ndaj përfaqësuesve të opozitës, pas bojkottit të tyre në ceremonitë e ngritjes së flamurit më 28 Nëntor në Sarandë dhe Delvinë. Bido e quajti këtë veprim “paudhësi”, “paturpësi” dhe “të paskrupullt”, duke e vendosur theksin te rëndësia simbolike e flamurit kombëtar dhe detyrimi për ta nderuar atë përtej bindjeve politike.
“Është paturpësi që, në Ditën e Ngritjes së Flamurit, një formacion politik, në kundërshtim me dëshirën e ndjekësve dhe votuesve të vet, të bojkotojë flamurin. Të bojkotosh flamurin kombëtar është turp. Turp dhe turp”, u shpreh Bido nga parlamenti.
Ai shtoi se përfaqësuesit e opozitës kishin marrë urdhër të mos merrnin pjesë në ceremonitë zyrtare të bashkive. Bido theksoi se në Shqipëri ka bashki të drejtuara si nga e majta, ashtu edhe nga e djathta, por flamuri kombëtar nuk i përket asnjërës prej tyre — i përket të gjithëve.
Duke iu referuar konkretisht Sarandës, ai deklaroi:
“Është akoma më turp që përfaqësuesit zyrtarë të Partisë Demokratike nuk shkuan fare në ceremoni. Vetë demokratët ishin aty me ne atë ditë, duke ndjekur ceremoninë me respekt.”
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Konispol – Inaugurohet këndi i ri i lojërave, investim i Raiffeisen Invest në bashkëpunim me Bashkinë – VIDEO
Reagim i menjëhershëm pas denoncimit në Saranda Web: Rruga te kopshti mbushet me inerte për ta bërë të kalueshme
Suvenire