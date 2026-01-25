logo
Arameras Resort në Ksamil kërkon Parukiere dhe Pedikyriste

25/01/2612:00

Arameras Resort – Ksamil kërkon Parukiere dhe Pedikyriste

 

Arameras Resort në Ksamil kërkon të punësojë parukiere dhe pedikyriste.

 

Kriteret:

 

Eksperiencë pune minimum 5 vite

Korrektësi dhe etikë profesionale

Aftësi të mira komunikimi me klientët

Dëshirë për punë serioze dhe afatgjatë

 

Ofrohen:

 

Kushte të mira pune

Ambient i këndshëm dhe miqësor

 

Kontakt: +355 69 286 7349

 

Arameras Resort në Ksamil kërkon Parukiere dhe Pedikyriste

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

