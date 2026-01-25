Arameras Resort në Ksamil kërkon Parukiere dhe Pedikyriste
Arameras Resort – Ksamil kërkon Parukiere dhe Pedikyriste
Arameras Resort në Ksamil kërkon të punësojë parukiere dhe pedikyriste.
Kriteret:
Eksperiencë pune minimum 5 vite
Korrektësi dhe etikë profesionale
Aftësi të mira komunikimi me klientët
Dëshirë për punë serioze dhe afatgjatë
Ofrohen:
Kushte të mira pune
Ambient i këndshëm dhe miqësor
Kontakt: +355 69 286 7349
