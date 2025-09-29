logo
Ankesa e qytetarëve në Delvinë: Vonesa në shpërndarjen e pagesave për invalidët

29/09/2514:54

Qytetarë nga Delvina kanë denoncuar përmes Saranda Web se ende nuk janë shpërndarë pagesat mujore për invalidët, të cilat zakonisht jepen jo më vonë se data 25 e çdo muaji. Sot është 29 shtator dhe pagesat nuk janë realizuar, duke krijuar pakënaqësi dhe vështirësi për përfituesit.

 

Delvina u dogj pasi zjarrfikëset e ushtrisë mbetën pa ujë, banorët kërkojnë dëmshpërblim

 

 

Sipas informacioneve, Bashkia Delvinë ka deklaruar se fondet janë dërguar në bankë që ditën e enjte, por vonesa vijon. Qytetarët theksojnë se një situatë e tillë është e pajustifikueshme, pasi invalidët kanë nevoja të ngutshme jetësore dhe çdo ditë vonesë e rëndon situatën e tyre.

 

“Invalidët kanë halle. Shteti u kërkon të jenë në kohë me pagesat, por nuk jep ndihmën në afat” – shprehen qytetarët e prekur.

 

Saranda Web do të vijojë të ndjekë këtë çështje për të kërkuar sqarime nga institucionet përkatëse dhe për të përcjellë zërin e qytetarëve tek autoritetet vendimmarrëse.

 

