Ana Dajko depoziton në parlament projektligjin për heqjen e TVSH për produktet ushqimore bazë në Shqipëri
Një nismë e re ligjore është paraqitur sot në Kuvend nga deputetja e partisë Shqipëria Bëhet, Ana Dajko, e cila ka depozituar një projektligj që synon heqjen e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) për produktet bazë ushqimore.
Deputetja Ana Dajko theksoi se përjashtimi nga TVSH i këtyre produkteve është një hap i domosdoshëm për të mbështetur familjet shqiptare dhe për të ulur kostot e përditshme të jetesës.
Projektligji parashikon që nga TVSH të përjashtohen produkte të domosdoshme për jetesën e përditshme, si mielli, buka, vaji, orizi, makaronat dhe artikuj të tjerë të shportës bazë. Aktualisht, sipas legjislacionit shqiptar në fuqi, këto produkte tatohen me një normë TVSH prej 20%.
Sipas partisë Shqipëria Bëhet, kjo nismë konsiderohet një masë e domosdoshme për të lehtësuar barrën ekonomike të qytetarëve, veçanërisht në një periudhë kur kostot e jetesës vijojnë të jenë të larta.
Tashmë mbetet në dorën e Kuvendit të Shqipërisë që të shqyrtojë këtë projektligj dhe të vendosë nëse mazhoranca do ta mbështesë apo jo këtë propozim, i cili prek drejtpërdrejt çmimet e produkteve më të përdorura nga familjet shqiptare. Saranda Web
