Ana Dajko depoziton në parlament projektligjin për heqjen e TVSH për produktet ushqimore

27/04/2615:29

Një nismë e re ligjore është paraqitur sot në Kuvend nga deputetja e partisë Shqipëria Bëhet, Ana Dajko, e cila ka depozituar një projektligj që synon heqjen e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) për produktet bazë ushqimore.

 

 

Deputetja Ana Dajko theksoi se përjashtimi nga TVSH i këtyre produkteve është një hap i domosdoshëm për të mbështetur familjet shqiptare dhe për të ulur kostot e përditshme të jetesës.

 

Projektligji parashikon që nga TVSH të përjashtohen produkte të domosdoshme për jetesën e përditshme, si mielli, buka, vaji, orizi, makaronat dhe artikuj të tjerë të shportës bazë. Aktualisht, sipas legjislacionit shqiptar në fuqi, këto produkte tatohen me një normë TVSH prej 20%.

 

Sipas partisë Shqipëria Bëhet, kjo nismë konsiderohet një masë e domosdoshme për të lehtësuar barrën ekonomike të qytetarëve, veçanërisht në një periudhë kur kostot e jetesës vijojnë të jenë të larta.

 

Tashmë mbetet në dorën e Kuvendit të Shqipërisë që të shqyrtojë këtë projektligj dhe të vendosë nëse mazhoranca do ta mbështesë apo jo këtë propozim, i cili prek drejtpërdrejt çmimet e produkteve më të përdorura nga familjet shqiptare. Saranda Web

 

Postimet e fundit

Aksident i rëndë te tuneli i Llogarasë, barriera metalike depërton tej për tej automjetin

Aksident i rëndë te tuneli i Llogarasë, barriera metalike depërton tej për tej automjetin
Joelle Hotel në Sarandë kërkon Kamarier restoranti dhe Sanitare

Joelle Hotel në Sarandë kërkon Kamarier restoranti dhe Sanitare
ASI Rooftop Sarandë kërkon Kamarier dhe Pritëse në restorant (Hostess)

ASI Rooftop Sarandë kërkon Kamarier dhe Pritëse në restorant (Hostess)
JEPET ME QIRA ambient për fast food në qendër në Ksamil

JEPET ME QIRA ambient për fast food në qendër në Ksamil
Ana Dajko depoziton në parlament projektligjin për heqjen e TVSH për produktet ushqimore

Ana Dajko depoziton në parlament projektligjin për heqjen e TVSH për produktet ushqimore
Marketi JONIAN në Ksamil kërkon të punësojë Kasiere

Marketi JONIAN në Ksamil kërkon të punësojë Kasiere

