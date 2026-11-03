Akuzohet se vodhi makinën te parkimi i një hoteli në Sarandë, kapet pas 30 minutash – VIDEO

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Një 31-vjeçare është arrestuar në Sarandë, pasi dyshohet se vodhi një automjet nga vendparkimi i një hoteli në lagjen nr. 1. Policia njofton se ajo u ndalua rreth 30 minuta pas vjedhjes, pranë tunelit të Skërficës, duke drejtuar automjetin e denoncuar.

Sipas njoftimit të Policisë, hetimet nisën menjëherë pas kallëzimit të pronarit të automjetit, shtetasit A. M., i cili e kishte lënë makinën në parkimin e hotelit.

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Sarandë identifikuan si autore të dyshuar shtetasen E. S., 31 vjeçe, banuese në Sarandë. Pas veprimeve hetimore dhe kërkimeve në terren, shërbimet e Policisë e lokalizuan dhe e ndaluan në afërsi të tunelit të Skërficës.

Policia bën të ditur se 31-vjeçarja dyshohet t’i ketë hequr targat automjetit dhe t’i ketë hedhur në një kazan mbeturinash në dalje të qytetit. Automjeti dhe targat e tij u gjetën dhe u sekuestruan.

Në përfundim të veprimeve procedurale, E. S. u arrestua në flagrancë për veprën penale “Vjedhja”.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, për veprime të mëtejshme.

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