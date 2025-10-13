logo
0
Rezervime Suvenire

Aksioni i IMT dhe Policisë Bashkiake në Sarandë hyn në javën e katërt – VIDEO

13/10/2513:46

Shperndaje:

Aksioni i IMT dhe Policisë Bashkiake në Sarandë hyn në javën e katërt

 

Sarandë – Aksioni i përbashkët i Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit (IMT) dhe Policisë Bashkiake në Sarandë ka hyrë në javën e katërt, duke vijuar kontrollet ndaj ndërtimeve pa leje, zënies së hapësirave publike dhe shkeljeve urbanistike në zonën urbane dhe periferike të qytetit.

 

Aksioni i IMT dhe Policisë Bashkiake në Sarandë hyn në javën e katërt

 

Gjatë kësaj periudhe, janë kryer dhjetëra verifikime në terren, kryesisht në lagjet e reja në hyrje të Sarandës dhe përgjatë vijës bregdetare. Sipas burimeve nga IMT, janë konstatuar disa raste ndërtimeje pa leje, për të cilat janë nisur procedurat ligjore, duke përfshirë vendosjen e gjobave administrative dhe marrjen e masave për prishje.

 

 

Policia Bashkiake ka kryer ndërhyrje të veçanta për lirimin e trotuareve dhe hapësirave publike të zëna nga struktura të përkohshme të bizneseve sezonale, si dhe për garantimin e qarkullimit të lirë të këmbësorëve. Në disa raste është raportuar sekuestrim i pajisjeve të vendosura pa autorizim.

Autoritetet vendore kanë deklaruar se operacioni do të vazhdojë

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Qytetarët denoncojnë: Skaneri në Spitalin e Sarandës jashtë funksionit, spitali reagon: Pajisja e re tashmë në punë

Qytetarët denoncojnë: Skaneri në Spitalin e Sarandës jashtë funksionit, spitali reagon: Pajisja e re tashmë në punë
Aksioni i IMT dhe Policisë Bashkiake në Sarandë hyn në javën e katërt &#8211; VIDEO

Aksioni i IMT dhe Policisë Bashkiake në Sarandë hyn në javën e katërt – VIDEO
Qeveria nis aksionin e ri për ndalimin e patinave elektrike, Policia fillon kontrollet në rrugë

Qeveria nis aksionin e ri për ndalimin e patinave elektrike, Policia fillon kontrollet në rrugë
Taverna Erjoni kërkon të punësojë Kamarier/e Restoranti

Taverna Erjoni kërkon të punësojë Kamarier/e Restoranti
Alban Muço: “Më ishte krijuar bindja se isha prokuror i SPAK-ut, nuk kam dëmtuar asnjë” &#8211; VIDEO

Alban Muço: “Më ishte krijuar bindja se isha prokuror i SPAK-ut, nuk kam dëmtuar asnjë” – VIDEO
Thoma Noti, ish-volejbollist i Butrintit të Sarandës, ndahet nga jeta në moshën 84 vjeç

Thoma Noti, ish-volejbollist i Butrintit të Sarandës, ndahet nga jeta në moshën 84 vjeç

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

 Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo

Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.