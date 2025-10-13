Aksioni i IMT dhe Policisë Bashkiake në Sarandë hyn në javën e katërt – VIDEO
Aksioni i IMT dhe Policisë Bashkiake në Sarandë hyn në javën e katërt
Sarandë – Aksioni i përbashkët i Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit (IMT) dhe Policisë Bashkiake në Sarandë ka hyrë në javën e katërt, duke vijuar kontrollet ndaj ndërtimeve pa leje, zënies së hapësirave publike dhe shkeljeve urbanistike në zonën urbane dhe periferike të qytetit.
Gjatë kësaj periudhe, janë kryer dhjetëra verifikime në terren, kryesisht në lagjet e reja në hyrje të Sarandës dhe përgjatë vijës bregdetare. Sipas burimeve nga IMT, janë konstatuar disa raste ndërtimeje pa leje, për të cilat janë nisur procedurat ligjore, duke përfshirë vendosjen e gjobave administrative dhe marrjen e masave për prishje.
Policia Bashkiake ka kryer ndërhyrje të veçanta për lirimin e trotuareve dhe hapësirave publike të zëna nga struktura të përkohshme të bizneseve sezonale, si dhe për garantimin e qarkullimit të lirë të këmbësorëve. Në disa raste është raportuar sekuestrim i pajisjeve të vendosura pa autorizim.
Autoritetet vendore kanë deklaruar se operacioni do të vazhdojë
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Qytetarët denoncojnë: Skaneri në Spitalin e Sarandës jashtë funksionit, spitali reagon: Pajisja e re tashmë në punë
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7
13/10/2513:46
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27
13/10/2513:46
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25
13/10/2513:46
Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo
13/10/2513:46
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4
13/10/2513:46