Aksident i rëndë në Ksamil: Një mjet lundrues përplaset me skafin e Policisë Kufitare
Aksident i rëndë në Ksamil: Një mjet lundrues përplaset me skafin e Policisë Kufitare. Një aksident i rëndë detar është regjistruar mbrëmjen e sotme në Gjirin e Ksamilit, ku sipas informacioneve paraprake një mjet lundrues është përplasur me skafin e Policisë Kufitare të Sarandës.
Burime nga vendngjarja bëjnë me dije se si pasojë e përplasjes një person ka humbur jetën, ndërsa disa të tjerë mund të kenë mbetur të plagosur. Forca të shumta policie dhe shërbimet e emergjencës janë angazhuar në zonë. Viktima është identifikuar Viktima Albiano Kreçi, rreth 22 vjeç, banor i Ksamilit.
Mësohet se deri tani ambulancat kanë transportuar të paktën dy persona drejt Urgjencës së Spitalit të Sarandës. Sipas informacioneve paraprake, njëri prej tyre ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të marra.
Rrethanat e aksidentit mbeten ende të paqarta, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e ngjarjes. Saranda Web
Tragjedi në Ksamil: Humb jetën 22-vjeçari Albiano Kreçi pas përplasjes së jet car me skafin e Policisë
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Tragjedi në Ksamil: Humb jetën 22-vjeçari Albiano Kreçi pas përplasjes së jet car me skafin e Policisë
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