80-vjeçari denoncon në Policinë e Sarandës: Më vodhën portofolin kur ecja në rrugë
80-vjeçari denoncon në Policinë e Sarandës: Më vodhën portofolin kur ecja në rrugë
Një tjetër rast vjedhjeje është regjistruar në qytetin e Sarandës, ku viktimë ka rënë një i moshuar. Ngjarja ka ndodhur në lagjen nr. 3, në orët e mëngjesit të datës 19 prill 2026, duke rikthyer shqetësimin për sigurinë.
Sipas njoftimit të Policisë, shtetasi Th. K., 80 vjeç, banues në Sarandë, ka kallëzuar se gjatë kohës që po ecte në rrugë, persona ende të paidentifikuar i kanë vjedhur portofolin, brenda të cilit ndodhej një shumë parash.
Menjëherë pas denoncimit, materialet janë referuar në Prokurori dhe ka nisur puna për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Uniformat blu bëjnë me dije se vijojnë hetimet intensive për identifikimin dhe kapjen e autorëve të kësaj vjedhjeje.
Materialet procedurale i janë përcjellë Prokurorisë së Sarandës për veprime të mëtejshme.
Suvenire
Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo
21/04/2615:01
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18
21/04/2615:01
Anija “Liburna” gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
21/04/2615:01
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27
21/04/2615:01
Suvenire nga Saranda
21/04/2615:01