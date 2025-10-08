logo
0
Rezervime Suvenire

8 Tetor dhe shtresat në nevojë nuk kanë marrë ende paratë e ndihmës për muajin Gusht

08/10/2513:09

Shperndaje:

Vonesa të përsëritura në pagesat e ndihmës ekonomike: 8 Tetor dhe shtresat në nevojë nuk kanë marrë ende paratë e ndihmës për muajin Gusht

 

Edhe këtë muaj, shtresat më të varfra të shoqërisë po përballen me të njëjtën situatë të përsëritur: vonesat e ndihmës ekonomike. Sot jemi më 8 tetor, dhe dhjetra familje në nevojë në Sarandë ende nuk kanë mundur të tërheqin pagesën për muajin Gusht.

 

8 Tetor dhe shtresat në nevojë nuk kanë marrë ende paratë e ndihmës për muajin Gusht

 

Sipas burimeve nga terreni, arsyet burokratike janë në qendër të këtij problemi. Vonesa në procedurat e bashkisë, kalimi i dokumentacionit për prefekturën, dhe më pas përpunimi nga bankat, krijojnë një zinxhir pengesash që shtyjnë pagesat deri në javën e dytë të muajit pasardhës.

 

Një tjetër shkak i rëndësishëm është mbledhja e Këshillit Bashkiak, e cila zhvillohet në ditët e fundit të muajit. Kjo bën që çdo vonesë të përkthehet në ditë të tëra pritjeje për ata që varen nga ndihma ekonomike për mbijetesë.

 

Pasojat për familjet në nevojë

 

Në një kohë kur çmimet e ushqimeve dhe qiratë janë rritur ndjeshëm, përfituesit e ndihmës ekonomike po përballen me vështirësi të rënda. Për shumë prej tyre, kjo shumë modeste është e vetmja e ardhur për të përballuar jetesën e përditshme.

“Çdo muaj është e njëjta histori. Presim ndihmën për të blerë ushqime, për të paguar dritat apo ilaçet. Kur vonohet, nuk dimë ku të kthehemi”, – thotë një grua nga lagjja nr. 3 e Sarandës.

Apel për institucionet

 

Saranda Web i bën apel Bashkisë Sarandë, Këshillit Bashkiak, Prefekturës së Vlorës dhe institucioneve bankare që të koordinojnë më mirë veprimet, në mënyrë që këto vonesa të mos përsëriten çdo muaj.

 

Ndihma ekonomike nuk është thjesht një pagesë – është garancia minimale për mbijetesë për qindra qytetarë në situatë të vështirë.
Vonesat nuk janë numra në një tabelë, por ditë të gjata pa ushqim, pa ilaçe dhe pa dinjitet për njerëzit që kanë më pak mundësi.

 

Është koha që institucionet të veprojnë me ndjeshmëri, përgjegjësi dhe respekt ndaj qytetarëve që jetojnë në kufijtë e varfërisë.

 

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

8 Tetor dhe shtresat në nevojë nuk kanë marrë ende paratë e ndihmës për muajin Gusht

8 Tetor dhe shtresat në nevojë nuk kanë marrë ende paratë e ndihmës për muajin Gusht
U nda nga jeta Dhimitraq Dhame, mjek dhe shahist i qytetit të Sarandës

U nda nga jeta Dhimitraq Dhame, mjek dhe shahist i qytetit të Sarandës
American Bar &#038; Snack kërkon Kamarier/e për punësim vjetor

American Bar & Snack kërkon Kamarier/e për punësim vjetor
Supermarketi BIOJU vjen së shpejti në Sarandë dhe kërkon staf

Supermarketi BIOJU vjen së shpejti në Sarandë dhe kërkon staf
Agna Group kërkon Agjent shitjesh në Sarandë

Agna Group kërkon Agjent shitjesh në Sarandë
Ardit Bido jep lajmin e shumëpritur për Sarandën: Punimet për Bypassin nisin në Nëntor

Ardit Bido jep lajmin e shumëpritur për Sarandën: Punimet për Bypassin nisin në Nëntor

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

 Anija &#8220;Liburna&#8221; gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Anija “Liburna” gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.