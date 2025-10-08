8 Tetor dhe shtresat në nevojë nuk kanë marrë ende paratë e ndihmës për muajin Gusht
Vonesa të përsëritura në pagesat e ndihmës ekonomike: 8 Tetor dhe shtresat në nevojë nuk kanë marrë ende paratë e ndihmës për muajin Gusht
Edhe këtë muaj, shtresat më të varfra të shoqërisë po përballen me të njëjtën situatë të përsëritur: vonesat e ndihmës ekonomike. Sot jemi më 8 tetor, dhe dhjetra familje në nevojë në Sarandë ende nuk kanë mundur të tërheqin pagesën për muajin Gusht.
Sipas burimeve nga terreni, arsyet burokratike janë në qendër të këtij problemi. Vonesa në procedurat e bashkisë, kalimi i dokumentacionit për prefekturën, dhe më pas përpunimi nga bankat, krijojnë një zinxhir pengesash që shtyjnë pagesat deri në javën e dytë të muajit pasardhës.
Një tjetër shkak i rëndësishëm është mbledhja e Këshillit Bashkiak, e cila zhvillohet në ditët e fundit të muajit. Kjo bën që çdo vonesë të përkthehet në ditë të tëra pritjeje për ata që varen nga ndihma ekonomike për mbijetesë.
Pasojat për familjet në nevojë
Në një kohë kur çmimet e ushqimeve dhe qiratë janë rritur ndjeshëm, përfituesit e ndihmës ekonomike po përballen me vështirësi të rënda. Për shumë prej tyre, kjo shumë modeste është e vetmja e ardhur për të përballuar jetesën e përditshme.
“Çdo muaj është e njëjta histori. Presim ndihmën për të blerë ushqime, për të paguar dritat apo ilaçet. Kur vonohet, nuk dimë ku të kthehemi”, – thotë një grua nga lagjja nr. 3 e Sarandës.
Apel për institucionet
Saranda Web i bën apel Bashkisë Sarandë, Këshillit Bashkiak, Prefekturës së Vlorës dhe institucioneve bankare që të koordinojnë më mirë veprimet, në mënyrë që këto vonesa të mos përsëriten çdo muaj.
Ndihma ekonomike nuk është thjesht një pagesë – është garancia minimale për mbijetesë për qindra qytetarë në situatë të vështirë.
Vonesat nuk janë numra në një tabelë, por ditë të gjata pa ushqim, pa ilaçe dhe pa dinjitet për njerëzit që kanë më pak mundësi.
Është koha që institucionet të veprojnë me ndjeshmëri, përgjegjësi dhe respekt ndaj qytetarëve që jetojnë në kufijtë e varfërisë.
