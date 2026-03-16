18-vjeçari kapet në Sajadhë me rreth 60 kilogramë kanabis në një makinë me qira

16/03/2621:35

Policia greke ka arrestuar një 18-vjeçar i cili transportonte një sasi të madhe droge me një automjet të marrë me qira, ndërsa dyshohet se lënda narkotike kishte kaluar më parë nga kufiri me Shqipërinë.

 

Operacioni u zhvillua mëngjesin e sotëm, më 16 mars 2026, nga efektivët e Seksionit të Luftës kundër Narkotikëve pranë Nën-Drejtorisë për Hetimin dhe Zbulimin e Krimeve në Igumenicë.

 

Sipas njoftimit zyrtar të policisë, autoritetet arritën të parandalojnë shpërndarjen e një sasie të konsiderueshme narkotikësh, duke arrestuar drejtuesin e automjetit, ndaj të cilit është ngritur një dosje penale për transport dhe trafikim droge.

 

Ngjarja u zbulua gjatë kontrolleve të targetuara që policia po kryente në zonën e Sajadhës, në rajonin e Thesprotisë, shumë pranë kufirit me Shqipërinë. Gjatë kontrollit të një automjeti në pronësi të një kompanie që jep makina me qira, policia konstatoi se ai drejtohej nga një shtetas grek.

 

Burime policore dyshojnë se sasia e drogës mund të ketë hyrë më herët në territorin grek nga kufiri me Shqipërinë dhe se i arrestuari e kishte marrë në dorëzim për ta transportuar më tej drejt destinacionit të saj.

 

Gjatë kontrollit të detajuar të mjetit, në hapësirën e bagazhit dhe në sediljet e pasme u gjetën tre çanta udhëtimi. Brenda tyre policia zbuloi dhe sekuestroi gjithsej 55 pako me kanabis të papërpunuar, me peshë totale 60 kilogramë e 565 gramë.

 

I arrestuari pritet të dërgohet përpara Prokurorisë së Shkallës së Parë në Thesproti, ndërsa hetimet vijojnë për të zbuluar lidhjet e mundshme të rastit me rrjete të tjera të trafikut të drogës.

 

Postimet e fundit

18-vjeçari kapet në Sajadhë me rreth 60 kilogramë kanabis në një makinë me qira

18-vjeçari kapet në Sajadhë me rreth 60 kilogramë kanabis në një makinë me qira
Njoftim punësimi nga Art &#038; Tourism Development Group

Njoftim punësimi nga Art & Tourism Development Group
Markata DON PESHK kërkon Ndihmës Kuzhinier/e, Kamarier/e dhe Ndihmës Kamarier/e

Markata DON PESHK kërkon Ndihmës Kuzhinier/e, Kamarier/e dhe Ndihmës Kamarier/e
Hotel ArtNest në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare

Hotel ArtNest në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare
“Është e trishtë…” – Mesazhi prekës i një fëmije për këndet e lojërave në Sarandë

“Është e trishtë…” – Mesazhi prekës i një fëmije për këndet e lojërave në Sarandë
Rruga drejt Manastirit në Kostar rregullohet nga banorët, tashmë e kalueshme për të gjitha mjetet

Rruga drejt Manastirit në Kostar rregullohet nga banorët, tashmë e kalueshme për të gjitha mjetet

Suvenire

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

 Pelikani i Butrintit &#8211; Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

