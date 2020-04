Rama përsëri sherr me komentuesit: Çmimet u rritën se më parë shumë njerëz s’i lanin duart

Nga ora 13:00 e ditës së sotme deri të hënën në 05:00 të mëngjesit gjithçka do të jetë mbyllur, karantinë totale. Kryeministri Edi Rama dje paralajmëroi se kjo do të jetë fundjava e fundit me këtë regjim sot ka pasur disa replika me komentuesit në faqen e tij në Facebook me qytetarët.

Njëri prej qytetarëve i është ankuar kryeministrit për rritjen e çmimeve, ndërsa përgjigja e Edi Ramës ka qenë “nuk jemi në komunizëm vëlla, tregu i vendos çmimet jo qeveria dhe normal që më parë ishte më pak se nuk i lanin duart shumë njerëz”.