Rama: Maskat me detyrim edhe në rrugë, në fshat dhe qytet

Kryeministri Rama njofton se maskat do të jenë të detyrueshme në cdo ambjent.

Rama tha se masat për punonjësit e shtetit do të jetë më e rëndë se sa për qytetarët e thjeshtë.

“Maskat do të jenë të detyrueshme për të gjithë nga kryeministri deri tek qytetari më i fundit në skajin më të largët të Shqipërisë.

Policia e Shtetit në bashkëpunim me Policinë Bashkiake do të monitorojnë këtë masë.

Masa për punonjësit e shtetit do të jetë më e rëndë se sa për qytetarët e tjerë pasi ata janë shembull” – tha Rama.