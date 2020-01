Festohet 107-vjetori i policisë në Komisariatin e Sarandës – VIDEO

Komisariati i Policisë Sarandë ka kujtuar sot 103-vjetorin e krijimit të saj. Ceremonia nisi me himnin Kombëtar për të kaluar më pas tek fjalët e rastit.

Shefi i Komisariatit Syrja Bellaj në fjalën e tij kujtoi të gjithë ata punonjës të policisë që kanë rënë në krye të detyrës dhe ftoi të pranishmit që të mbajnë një minutë heshtje.

Më tej Bellaj theksoi rëndësinë e bashkëpunimit me komunitetin si dhe theksoi se nuk do të rreshtim asnjëherë për të kryer detyrën tonë kushtetuese.

Të pranishmit i përshëndeti edhe kryetari i Bashkisë Sarandë Adrian Gurma, duke i uruar forcave të rendit suksese në detyrën e tyre fisnike sipas tij.

Ndryshe nga vitet e tjera, në këtë ceremoni munguan përfaqësues të opozitës.

Ceremonia vazhdoi me një kokteil të shtruar me këtë rast.

