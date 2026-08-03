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Zjarri në Kostar dhe Mesopotam, flakët futen në fshat, ndërhyjnë tre helikopterë – VIDEO

03/08/2618:16

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Zjarri në Kostar dhe Mesopotam, flakët futen në fshat – ndërhyjnë tre helikopterë

Situatë kritike nga zjarret në territorin e Bashkisë Finiq. Flakët, të cilat nisën në zonën kodrinore të Matomares, janë përhapur me shpejtësi të favorizuara nga era, duke mbërritur drejt zonave të banuara në Kostar dhe Mesopotam.

 

 

Situata më problematike paraqitet në fshatin Kostar, ku zjarri ka depërtuar deri në oborret e banesave. Për përballimin e situatës po ndërhyhet edhe nga ajri me tre helikopterë, dy Cougar dhe një Black Hawk, të cilët po punojnë për frenimin e avancimit të flakëve.

 

Situatë e vështirë paraqitet edhe në Mesopotam, ku forcat zjarrfikëse po luftojnë me flakët, ndërsa i rrezikuar mbetet edhe fshati Vllahat. Zjarrfikësit janë stacionuar pranë banesave për të ndërhyrë në rast të afrimit të zjarrit.

 

Pamjet me dron tregojnë përmasat e zjarrit që ka përfshirë zonën dhe afërsinë e flakëve me banesat, veçanërisht në Kostar dhe Mesopotam.

Operacioni për shuarjen e zjarrit vijon si nga toka, ashtu edhe nga ajri. Saranda Web

 

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